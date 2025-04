Enzo Avitabile sarà ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona nella puntata che andrà in onda oggi, venerdì 18 aprile 2025. Nato a Napoli l’1 marzo 1955 ha manifestano la sua grande passione per la musica sin da quando era solo un bambino, infatti iniziò a studiare il sassofono quando aveva 7 anni, si è poi diplomato in flauto al conservatorio di S. Pietro a Maiella. All’età di vent’anni ha collaborato con artisti famosi come Pino Daniele ed Edoardo Bennato, ha anche scritto delle canzoni per noti artisti come Giorgia, Afrika Bambaataa e altri ancora.

Enzo Avitabile, chi è: malattia, canzoni, trapianto e morte della moglie Maria/ "Non ho mai lasciato Napoli"

Il primo album da solista di Enzo Avitabile, intitolato ‘Avitabile’, è stato pubblicato nel 1982 e nel corso della sua lunga e stimata carriera ha conquistato moltissimi successi. Nel 2018 ha partecipato anche al Festival di Sanremo.

La vita privata di Enzo Avitabile, tanta è stata la sofferenza per la morte della moglie

Per quanto riguarda la sua vita privata Enzo Avitabile è sempre stato molto riservato, infatti ha sempre preferito tenere la sua sfera personale lontana dai riflettori. Sappiamo però che è convolato a nozze con la moglie Maria negli anni ’80 e dal loro amore sono nate due figlie, Connie e Angela. Nel 2002 il famoso artista napoletano ha dovuto fare i conti con un immenso dolore, la scomparsa della moglie, la donna era malata da tempo.

Maria, chi è la moglie di Enzo Avitabile morta nel 2002/ Stroncata da una terribile malattia

In più occasioni Enzo Avitabile ha parlato delle difficoltà che ha dovuto affrontare dopo essere rimasto vedovo, sentiva moltissimo la mancanza della moglie e non è stato sempre facile crescere le figlie da solo. Loro però lo hanno aiutato tantissimo, gli hanno fatto capire che poteva essere sia il padre che la madre e sono state per lui non solo figlie ma anche sorelle e amministratrici finanziarie. In passato il cantante ha avuto anche dei problemi economici, lui stesso ha svelato che è stato Red Canzian dei Pooh ad aiutarlo prestandogli dei soldi che non ha mai voluto indietro. Oggi l’artista napoletano torna nello studio de La Volta Buona in occasione dei suoi 70 anni e per festeggiare cinquant’anni di carriera. Durante l’ospitata canterà un brano inedito che ha composto proprio per il programma.

Connie e Angela, chi sono le figlie di Enzo Avitabile/ "Sono orgoglioso di loro"