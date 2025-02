Enzo Campagnoli, chi è il musicista e direttore d’orchestra: la carriera

Anche quest’anno Enzo Campagnoli ha presenziato al Festival di Sanremo nel parterre di direttori d’orchestra che si sono avvicendati sul palco dell’Ariston, e che hanno accompagnato i 29 Big in gara. Una carriera nel segno della musica, passione ereditata dalla famiglia e respirata sin da bambino; nato nel 1967 e originario di Afragola, in provincia di Napoli, ha iniziato a studiare oboe diplomandosi al Conservatorio di San Pietro a Majella e, successivamente, prendendo parte come solista a numerosi concerti presso l’Auditorium Rai e il Teatro San Carlo della città partenopea.

Chi è Caterina, corteggiatrice di Gianmarco Steri a Uomini e Donne/ abbracci e complimenti in esterna

Tra musica e teatro, ha avuto modo di collaborare con i più grandi dello spettacolo italiano, da Marisa Laurito a José Carreras, sino alla longeva collaborazione con Mario Merola, sbocciata negli anni ’90 e terminata con la morte del celebre cantante e attore nel 2006. Enzo Campagnoli ha inoltre avviato una lunga carriera in televisione, partecipando al varietà Fantastico Enrico di Enrico Montesano nel 1997, collaborando con il collega Peppe Vessicchio in numerosi programmi e curando la sigla di Techetechetè.

L'ultima caccia, Rete 4/ Trama e cast del western di Richard Brooks, oggi 18 febbraio 2025

Enzo Campagnoli al Festival di Sanremo: dal 2016 a oggi

La carriera di Enzo Campagnoli ha ovviamente fatto tappa anche al Festival di Sanremo, diventando nel corso degli ultimi anni uno dei direttori d’orchestra più celebri. La sua prima partecipazione al Teatro Ariston risale al 2016, edizione in cui dirige Dolcenera e Clementino, e l’anno successivo accompagnando Michele Bravi e nuovamente Clementino. Successivamente, nel 2020 dirige Elettra Lamborghini e viene ricordato per la sua iconica esibizione al fianco della cantante, durante la serata finale di quell’edizione.

Enzo Campagnoli ha fatto poi ritorno al Festival nel 2021 dirigendo Orietta Berti e nel 2022 nuovamente con Michele Bravi e con Dargen D’Amico; nel 2023 ha diretto Lazza, nel 2024 ancora Dargen D’Amico, sino all’edizione da poco conclusa (segnata dalla vittoria di Olly) e che l’ha visto accompagnare Giorgia, Tony Effe e Rocco Hunt. Pochissime informazioni, invece, inerenti alla vita privata di Enzo Campagnoli: piuttosto riservato a tal riguardo, sappiamo soltanto che è sposato e che è padre di due figli.

Anticipazioni Tradimento, 19 febbraio 2025/ Ozan viene arrestato, Yesim fa una scioccante scoperta su Burcu