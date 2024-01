Chi è Enzo Novara, ex docente di filosofia diventato virale sul web/ Il toccante tributo degli studenti

Enzo Novara, quando l’insegnamento viaggia in parallelo con l’empatia

Vivere la propria professione con amore ed empatia significa non solo avere la garanzia di ottenere risultati proficui ma probabilmente anche di provare nostalgia di quel posto ormai lasciato ad altri. Potrebbe essere questa la storia di Enzo Novara, docente di filosofia andato in pensione nel 2023 ma che pare sia riuscito a fare breccia nel cuore dei suoi alunni.

La storia di Enzo Novara – ex docente in pensione – è balzata al novero della cronaca grazie ad una dinamica ormai consolidata della rete. Il suo video di addio alle competenze scolastiche è infatti diventato letteralmente virale sui social appassionando tutti alla sua commovente storia. Nel contenuto si vede l’intera scuola presso la quale insegnava tributargli una vera e propria standing-ovation. Dimostrazione eloquente di come sia riuscito a dare il meglio di sé per la professione e per i suoi studenti.

Enzo Novara, dal video virale sul web al discorso sulla libertà

Enzo Novara ha esercitato la professione di docente per ben 40 anni; principalmente presso il liceo Massimo d’Azeglio di Torini che è stato appunto lo scenario del commovente addio diventato virale sui social. L’ormai ex docente ha rilasciato anche un’intervista a La Stampa dove, oltre a dirsi emozionato per il toccante tributo dei suoi studenti, si è espresso anche su temi riguardanti la burocrazia scolastica.

Nel corso dell’intervista rilasciata per il quotidiano – come riporta Tag24 – Enzo Novara ha parlato dell’importanza della libertà e dell’educazione al fine di garantire agli studenti un’apertura mentale senza restrizioni. Inoltre, l’ex docente di filosofia diventato virale sul web ha sottolineato l’importanza di preservare l’identità degli studenti lasciando che liberi si muovano nel mondo alla ricerca di sé stessi.

