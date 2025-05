Erika Vikman è la rappresentante della Finlandia con il brano “ICH KOMME” all’Eurovision 2025. La cantante pop finlandese ha iniziato molto giovani a muovere i primi passi nell’industria discografica calcando i palcoscenici teatrali, ma anche di tantissimi programmi televisivi. Proprio con la televisione arriva il grande successo, visto che nel 2016 ha trionfato al festival Tangomarkkinat. La consacrazione arriva qualche anno dopo, nel 2020, con il brano Cicciolina certificato doppio disco di platino a cui segue anche un album di inediti che conquista immediatamente la numero uno delle classiche finlandesi. Ma noni finisce qui, visto che Erika poco dopo conquista tre dischi di platino per i brani “Syntisten Pöytä” e “Ruoska”.

Ora per la cantante pop finlandese si apre una possibilità davvero importante, visto che spetterà a lei difendere i colori della Finlandia durante la competizione canora dell’Eurovision 2025.

Chi è Erika Vikman, la cantante della Finlandia: da “Cicciolina” all’Eurovision 2025

La carriera di Erika Vikman ha preso il volo in Finlandia grazie al successo di Cicciolina, un brano che la stella del pop ha raccontato così: “ha incoraggiato le artiste a essere più coraggiose, visto che se riveli troppo poi vieni etichettata come una putt*ana”. La giovane cantante pop finlandese non ha alcun dubbio: “le persone dovrebbero essere amate per quello che sono. Quando si ha la possibilità di essere se stessi, si è anche liberi e felici”. All’Eurovision 2025 si presenta in gara con il brano “ICH KOMME” prodotto dal cantante Chisu; una canzone decritta come una combinazione tra la “tradizionale” musica disco finlandese e “il delirio estetico della musica elettronica”.

Riuscirà Erika a portare a casa la vittoria per la Finlandia a distanza di quasi 20 anni dal trionfo dei Lordi con l’iconica “Hard Rock Hallelujah? Ricordiamo che lo scorso anno la Finlandia è andata vicinissimo alla vittoria dell’Eurovision con “Käärijä” e il brano “Cha cha cha” classificatosi al secondo posto!