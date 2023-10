Chi è Ermes Faccoli, nuovo corteggiatore di Roberta Di Padua a Uomini e Donne/ Già visto in TV a Ciao Darwin

Ermes Faccoli, nuovo corteggiatore di Roberta Di Padua a Uomini e Donne, è un volto già visto in TV

La puntata di Uomini e Donne andata in onda il 4 ottobre 2023 ha visto per Roberta Di Padua l’arrivo di un nuovo corteggiatore. La dama ha accolto in studio Ermes, un affascinante ragazzo di 35 anni che l’ha colpita sin dalla prima occhiata, come lei stessa ha ammesso poco dopo il suo arrivo.

Preso posto al centro dello studio, il nuovo arrivato si è così presentato: “Ciao sono Ermes Faccoli, ho 35 anni, vengo da Brescia. Nella vita faccio il trainer in vendita. Praticamente formo le persone sulla vendita. Mi hai colpito esteticamente. Ho scritto alla redazione proprio per te e mi farebbe piacere conoscerti.”

Ermes Faccoli, da Ciao Darwin a Uomini e Donne: seguito anche sui social

Roberta si è dunque informata sulla sua situazione sentimentale, al che il cavaliere ha spiegato: “Sono single da un anno circa, non ho figli e non sono separato“. La dama è dunque apparsa entusiasta, tanto da ammettere: “Mi piaci anche tu molto. Sì per me può rimanere. Dove andiamo stasera?” Un ballo ha quindi suggellato la loro conoscenza.

Quella di Ermes Faccoli a Uomini e Donne non è tuttavia la prima apparizione televisiva del 35enne. Come fa notare Biccy, il bresciano qualche anno fa è apparso su Canale 5 a Ciao Darwin, quando ha sfilato in intimo nella puntata Reali vs Virtuali. Ma non è tutto: Ermes è anche molto popolare sui social. Su Instagram il cavaliere conta infatti ben 67.000 follower.

