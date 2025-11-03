Tutto su Ernesto, corteggiatore di Cristiana Anania a Uomini e Donne: la gelosia per la tronista e il rapporto con Jakub Bakkour.

Tra i corteggiatori di Cristiana Anania a Uomini e Donne spicca la presenza di Ernesto Passero che è arrivato in corsa nel parterre del trono classico conquistando subito le attenzioni della tronista che ha scelto di portarlo in esterna trovandosi subito bene. A colpire Cristiana è stato non solo l’aspetto fisico di Ernesto ma anche il suo lavoro e il suo modo di essere. Ernesto, infatti, originario di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli e lavora come vigile del fuoco.

Sin dalla prima esterna, ma anche in studio, Ernesto ha dimostrato di avere le idee chiare e di essere molto determinato nel conquistare ciò che desidera. Il corteggiatore, infatti, nonostante sia arrivato dopo rispetto a Jakub e Federico, sta facendo di tutto per conquistare le attenzioni e il cuore di Cristiana.

Ernesto e il confronto con Cristiana Anania a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 3 novembre 2025, dopo essere rimasto in panchina per qualche puntata con Cristiana che ha preferito recuperare il rapporto con Jakub e Federico, torna al centro dello studio in seguito alla scelta della tronista di annullare l’esterna con Federico proprio per vedere Ernesto con cui ha avuto alcune discussioni in studio.

Nonostante l’esterna, Ernesto non nasconde di essere ancora infastidito dall’atteggiamento di Cristiana non nascondendo di essere geloso dopo aver visto il bacio con Jakub ma anche per l’esterna fatta con Simone, un nuovo corteggiatore. In studio, così, cerca un confronto con Cristiana la quale, tuttavia, lo lascia solo al centro dello studio per inseguire Federico che decide di autoeliminarsi e di lasciare la trasmissione.