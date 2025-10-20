Nuova esterna per Cristiana Anania a Uomini e Donne: la tronista esce con Ernesto che, in studio, discute anche con Federico.

Nuova esterna per Cristiana Anania che torna al centro dello studio nel corso della puntata di Uomini e Donne del 20 ottobre 2025. La tronista, dopo le incomprensioni con Jakub Bakkour di cui non riesce a fidarsi, dopo l’esterna con Marco che ha poi eliminato portando Sara Gaudenzi a trattenerlo per conoscerlo, ha deciso di portare in esterna un altro corteggiatore per allargare le sue conoscenze.

Marina, chi è la dama di Uomini e Donne/ Il tira e molla con Arcangelo

Cristiana, infatti, ha deciso di uscire con Ernesto, uno dei ragazzi che, esteticamente, ha attirato le sue attenzioni. Capelli corti, moro, con qualche tatuaggio in vista, Ernesto ha conquistato le attenzioni di Cristiana che, in studio, apprezza anche la presa di posizione del corteggiatore che la difende dagli altri corteggiatori. Del passato sentimentale di Ernesto, per il momento, non si sa ancora nulla anche se, professionalmente, svolge un lavoro distante dal mondo dello spettacolo essendo un vigile del fuoco.

Chi è Isabella, dama di Uomini e Donne/ Dura lite in studio con Marina

Ernesto difende Cristiana Anania a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 20 ottobre 2025, dopo aver visto l’esterna in cui si collega telefonicamente con la nonna, Cristiana Anania saluta Ernesto che, arriva in studio con un outfit total black difendendo la tronista dalle critiche degli altri corteggiatori, in particolare di Federico che non condivide la scelta della tronista di portare altri corteggiatori fuori mettendo da parte i ragazzi con cui ha avviato una conoscenza.

“Gli hai mai detto che occhi belli che hai?”, chiede Ernesto punzecchiando i suoi rivali. Cristiana sorride apprezzando la difesa di Ernesto mentre Federico, stanco della situazione, decide di alzarsi e lasciare lo studio.

Gemma Galgani piange per Mario Lenti a Uomini e Donne/ La dama sbotta in studio e attacca il cavaliere