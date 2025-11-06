EroCaddeo si conferma uno dei profili più promettenti di X Factor 2025: le sue prime esibizioni ai live sono state sfavillanti

EroCaddeo, il talento di Achille Lauro ancora protagonista a X Factor 2025?

EroCaddeo sta facendo un percorso straordinario a X Factor 2025. Lo dicono i numeri che sta macinando con le clip delle sue esibizioni. Tanti i commenti entusiasti per il talento accolto in squadra da Achille Lauro. In questa prima fase del live il giovane concorrente sta infatti dimostrando grandi capacità vocali, un carisma innegabile e margini di miglioramento interessanti. Su queste basi Achille Lauro sta cercando di costruire e plasmare al meglio le caratteristiche di questo giovane artista.

La settimana scorsa, durante la seconda puntata di X Factor 2025, EroCaddeo è andato alla grande con un omaggio struggente a Tiziano Ferro. Il brano scelto da coach Achille Lauro era Sere Nere e nessuna scelta fu mai più azzeccata. La performance ha lasciato il segno e il pubblico si è letteralmente inchinato.

EroCaddeo a caccia di conferme ad X Factor con un grande classico dei Pooh

Tante le riflessioni scritte dai fan sul video dell’esibizione postato sull’account ufficiale di X Factor Italia. EroCaddeo ha fatto breccia con la sua capacità di immedesimarsi nella canzone, non solo. “E’ una meraviglia, raggiunge una estensione vocale immensa”, scrive un utente. “Ha interpretato questo pezzo facendolo suo, rendendolo personale, senza imitare Tiziano! E non era semplice! Bravissimo!”, commenta un altro telespettatore.

“Potenza pura, delicatezza sublime, eleganza e eccellenza”, l’eco di un altro utente. Insomma, per i social EroCaddeo può essere uno dei possibili vincitori di questa edizione di X Factor. Questa sera, giovedì 6 novembre, dovrà però confermarsi con “Uomini soli” dei Pooh, un classico senza tempo ma estremamente impegnativo che richiede intensità e grande presenza scenica.