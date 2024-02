Chi è Errico Recanati, ospite a Masterchef Italia 2023/ Chef stellato maestro della cucina alla brace

Chi è Errico Recanati,chi il maestro della cucina alla brace ospite dell’ottava puntata di Masterchef Italia 2023

La prova in esterna dell’ottava puntata di Masterchef Italia 2023 porterà i concorrenti e i giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli a Foiano della Chiana, in provincia di Arezzo dove, ad attenderli, ci sarà lo chef Errico Recanati, 1 stella Michelin al ristorante Andreina a Loreto (Ancona), tra i massimi esperti della cucina alla brace. Si tratta di un nome che ha saputo trasformare la cucina alla brace in una vera e propria eccellenza portando a casa importanti riconoscimenti.

Masterchef Italia 2023, 8a puntata/ Diretta ed eliminati: Michela la migliore della Mystery Box

Figlio d’arte, Errico Recanati comincia a muovere i primi passi in cucina sin dalla tenera età. La sua carriera, però, inizia come cameriere nel ristorante di famiglia salvo aiutare nonna Andreina e mamma Ave solo in caso di necessità. Presto, però, capisce che la sua vera passione è la cucina decidendo così di abbandonare il lavoro di sala per cominciare a sperimentare ai fornelli trasformando, anno dopo anno, la cucina alla brace in una vera arte.

Chi è Pierluigi Roscioli, ospite a Masterchef Italia 2023/ Maestro della lievitazione famoso non solo a Roma

Le parole di Errico Recanati sulla cucina alla brace

Errico Recanati ottiene 1 stella Michelin al ristorante Andreina che è diventato un punto di riferimento per tutti quelli che amano la cucina alla brace anche se il ristorante Andreina regala esperienza culinarie davvero irripetibili. “Brace e fuoco sono elementi naturali che per me rappresentano vita, libertà e fonte di ispirazione per le mie ricette”: sono queste le parole con cui lo chef si presenta sul ristorante Andreina.

In attesa di vederlo all’opera, lo chef ha annunciato la propria presenza nell’ottava puntata di Masterchef Italia sul proprio profilo Instagram: “Questa sera alle 22.30 porto il Fuoco Vivo a Masterchef Italia. Con Giorgio Locatelli, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo per una puntata dedicata alla cucina alla brace che non potete perdervi!”.

Masterchef Italia 2023, 7a puntata/ Diretta ed eliminati: fuori Alice, Lorenzo e Filippo

© RIPRODUZIONE RISERVATA