Chi è Eseosa Fostine Desalu?/ Rivincita alle Olimpiadi Tokyo dopo infortunio nel 2017

Chi è Eseosa Fostine Desalu? In queste ore si parla molto del velocista italiano di origine nigeriane che alle Olimpiadi di Tokyo2020 si sta togliendo grandi soddisfazioni. Insieme a Lorenzo Patta, Marcell Jacobs e Filippo Tortu, nella staffetta 4×100 maschile, ha conquistato un terzo posto nella batteria, ottenendo così il pass con il tempo di 37”95. Eseosa Fostine Desalu, dunque, ha contribuito a piazzare un nuovo record italiano di assoluto prestigio. Ma andiamo a scoprire qualcosa in più sul classe 1994, cresciuto in quel di Breda Cisoni fino a diciassette anni. Il suo debutto tra i “grandi” arriva nel marzo 2012, quando prende parte al triangolare Italia, Francia, Germania. L’atleta per la prima volta corre i duecento metri indoor e si piazza al quarto posto con 21″81.

Eseosa Fostine Desalu, la rivincita a Tokyo2020 dopo l’infortunio del 2017

Sempre nel 2012 Eseosa Fostine Desalu gioca ai Mondiali juniores a Barcellona nei 200 m e rimedia una squalifica per invasione di corsia dopo aver passato il turno in batteria. Il 2017 è l’anno più sfortunato della sua carriera, a causa di un infortunio, che non gli consente di accedere alla qualificazione per i mondiali di Londra. Per Desalu la stagione è praticamente compromessa, anche se riesce ad imporsi nei duecento m piani a Trieste con 20″32 e il vento a favore di 2,2 m/s che non rende il tempo omologabile

