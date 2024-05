Chi è Estefania Bernal, concorrente di Pechino Express 2024/ Fidanzato, curiosità e carriera

La stagione di Pechino Express 2024 è entrata nel vivo e nel percorso verso l’ultima tappa, al netto di ostacoli e peripezie, stiamo apprezzando l’avventura di Estefania Bernal. Classe 1995 e originaria di Buenos Aires, gareggia nel reality in coppia con Antonella Fiordelisi; un gemellaggio tra Italia e Argentina che è appunto ben rappresentato dal nome del loro team. Ma conosciamo meglio la modella dal punto di vista della carriera e anche della vita privata.

La carriera di Estefania Bernal parte dal mondo della moda, già nel 2016 si mette in evidenza trionfando nel concorso Miss Universo Argentina. Da questo momento in poi viene scelta come volto di punta per diverse campagne pubblicitarie fino ad arrivare al suo esordio in tv con il programma “Showmatch”. 4 anni dopo il suo esordio televisivo in Argentina, la modella approda in Italia prendendo parte ad alcune puntate di Scherzi a Parte, ai tempi condotto da Enrico Papi.

Estefania bernal, ‘massima riservatezza’ su vita privata e fidanzato

L’occasione che ha reso nota al pubblico italiano Estefania Bernal arriva però nel 2022 quando prende parte all’Isola dei Famosi. La sua avventura non fu premiata con la vittoria finale ma ebbe comunque modo di mettersi in evidenza per determinazione e grinta. Ma cosa sappiamo della sua vita privata? Pare non esserci un fidanzato nella sua vita; essendo molto attenta alla privacy, non si tratta però di una notizia certa.

Che ci sia oppure no un fidanzato nella vita di Estefania Bernal, la modella si mostra comunque felice e spensierata, orgogliosa della sua attualità sia in ambito professionale che nel privato. Ciò è testimoniato dagli scatti che ama condividere sui social e dallo spirito che la accompagna nelle sue avventure televisive; esempio è appunto l’attuale esperienza a Pechino Express 2024.

