Chi è Ester, Ti spedisco in convento 2/ Novizia ha studiato psicologia: esempio per ragazze

Chi è Ester?

Ester è una novizia della seconda stagione di “Ti spedisco in convento 2”, il reality che è un adattamento dello show internazionale “Bad Habits, Holy Orders” prodotto in Italia da Fremantle e che andrà in onda su Real Time a partire da questa sera, domenica 17 aprile 2022. La aspirante consorella ha trentun’anni e viene da Mojo Alcantara, in provincia di Messina. Dopo aver concluso gli studi in psicologia ha deciso di intraprendere un percorso diverso, ossia prendere i voti.

È Suor Carolina a seguirla nel suo percorso spirituale e a darle dei preziosi consigli sulla vita da religiosa, in particolare sul significato di questo percorso e sulle rinunce da compiere. Fin dalla prima puntata, andata in onda domenica 10 aprile in anteprima su Discovery+, Ester ha avuto un ruolo determinante poiché, anche grazie al suo passato, è come uno specchio per le ragazze ribelli con cui dovrà convivere per un mese. Con loro avrà numerosi confronti ed alla fine sarà un esempio per tutte.

Ester, Ti spedisco in convento 2: avrà il compito di aiutare le ragazze

L’obiettivo di Ester nel corso delle puntate di “Ti spedisco in convento 2”, insieme alla postulante Maria Lucia, sarà quello di aiutare le giovani esuberanti concorrenti a capire quale sia la vera felicità e quali siano le cose davvero importanti, oltre all’esteriorità e all’apparenza. Le due novizie vogliono tentare di far capire alle ragazze quali sono gli aspetti positivi di intraprendere un percorso spirituale, come hanno fatto loro. Prima dell’arrivo delle sei concorrenti, Ester aiuta le cinque suore e Maria Lucia ad abbellire e sistemare il convento Villa Santa Maria: vengono appesi cartelloni con frasi riguardanti la parola di Gesù, vengono effettuata le pulizie e le suore si raccolgono in preghiera per avere le forze necessarie per accogliere le ragazze.

Fin dalla prima puntata, Ester cerca di creare un legame con le giovani, ma inizialmente si presentano alcune difficoltà. Le ragazze non sono infatti abituate a dover seguire delle regole e faticano ad adattarsi alla vita semplice delle suore. Inoltre, Chiara, Nina, Ginevra, Beatrice, Ana Maria e Nanda hanno già fatto gruppo contro queste ultime. È per questo motivo che le consorelle e le due novizie si sentono aggredite e trattate con sufficienza dalle concorrenti. Con determinazione, però, continueranno imperterrite a porgere l’altra guancia.











