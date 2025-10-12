Ettore Guaccero, chi è il papà di Bianca Guaccero morta all'età di 81 anni e la dedica di Giovanni Pernice in diretta a Ballando con le Stelle 2025

Un grave lutto ha colpito Bianca Guaccero nelle ultime ore: è morto il papà, Ettore Guaccero, all’età di 81 anni. L’uomo aveva lavorato come direttore amministrativo dell’Asl, ma con una passione per la fotografia. Il decesso è avvenuto venerdì, ieri si sono tenuti i funerali a Bitonto, la città natale della showgirl e attrice, mentre poco fa le è arrivato anche il saluto in diretta a Ballando con le Stelle da parte del fidanzato Giovanni Pernice, in gara con Francesca Fialdini.

Proprio l’anno scorso, durante la sua esperienza nel dance show di Milly Carlucci, aveva parlato del suo rapporto speciale col padre, tanto che decise di dedicargli una delle sue esibizioni con il ballerino che è diventato il suo compagno. Fu mandata in onda una clip in cui Bianca Guaccero ripercorreva il periodo difficile per i problemi di salute del padre, in particolare il ricovero.

IL LEGAME CON ETTORE GUACCERO E LA PAURA PER LA MALATTIA

Bianca Guaccero raccontò di essere partita da Milano per trascorrere il Natale a casa, come faceva sempre, ma senza riuscire a sentire la madre durante il viaggio.

Il padre era finito in terapia intensiva, nessuno le diceva se si sarebbe ripreso, quello che scoprì è che aveva avuto una complicazione al cuore dopo un intervento di emergenza. “Pensavo fosse finita“, raccontò Bianca. Pianse per tutto il viaggio, arrivando anche a faticare per respirare, temendo di non poterlo più rivedere.

Ma Bianca Guaccero raccontò anche del pudore nel dichiarare il suo amore al padre, una difficoltà che ha superato proprio dopo quel momento difficile. Ma di Ettore Guaccero parlò anche a Verissimo, che mandò in onda un video in cui lui le diceva che sarebbe stata sempre la sua “piccolina“.

Ettore Guaccero parlò della loro complicità, delle loro affinità e del loro legame. Raccontò anche un aneddoto, legato alla vittoria di Miss Teenager all’età di 14 anni: mentre la filmava notò qualcosa di strano alla telecamera, in realtà era lui che stava intasando l’obiettivo con le sue lacrime di gioia.

LA DEDICA PER BIANCA GUACCERO A BALLANDO CON LE STELLE 2025

Ora sono purtroppo diverse quelle che scendono sul viso di Bianca, a cui il fidanzato Giovanni Pernice ha voluto mandare un messaggio al termine della sua esibizione. Infatti, ha preso la parola e dichiarato: “Fatemi mandare un saluto a Bianca, un abbraccio. Amore ti amo“.

Milly Carlucci ha spiegato di sapere che sta attraversando un momento difficile per la sua perdita, quindi l’ha salutata insieme a Francesca Fialdini.