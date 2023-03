Chi è Eurilla Del Bono, moglie di Giancarlo Giannini/ Nota attrice negli anni ’80

Eurilla Del Bono, da “Assisi Underground” all’incontro con Giancarlo Giannini

Il cinema italiano è da sempre riconosciuto come peculiarità e cavallo di battaglia della cultura artistica italiana, forse secondo unicamente alle produzioni statunitensi. A confermare la tesi della stima nei confronti del talento cinematografico nostrano è arrivata alcuni giorni fa una lieta notizia per il grande Giancarlo Giannini; impresso nella Walk of Fame con una stella dedicata alla sua clamorosa carriera. La sua passione per la recitazione lo ha portato a vestire i panni di personaggi iconici, ma è stato anche il terreno fertile per il suo grande amore per Eurilla Del Bono. Insieme da oltre 40 anni, si sono conosciuti proprio grazie alla passione in comune per la recitazione.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Match salvezza al Mazza, diretta gol live score

Classe 1950, Eurilla Del Bono ha avuto una stimata carriera cinematografica come attrice soprattutto a ridosso degli anni ’70 e ’80, prestando il suo talento a pellicole rinomate come “State buoni se potete” – pellicola dedicata alla vita di San Filippo Neri – e ancora “Assisi Underground”. A dispetto della sua caratura e bravura, Eurilla Del Bono ha concluso anzitempo la sua carriera come attrice per dare forse maggiore spazio agli impegni e affetti familiari. L’ultimo suo progetto cinematografico coincide con la partecipazione nella pellicola “IL Camorrista” di Giuseppe Tornatore, prodotta nel 1986.

DIRETTA/ Genoa Ternana streaming video tv: al Ferraris arbitra Giacomo Camplone

Eurilla Del Bono, seconda moglie Giancarlo Giannini: l’ultimo ruolo ne “Il Camorrista”

L’ultimo impegno professionale di Eurilla Del Bono coincide quasi con l’unione con Giancarlo Giannini; nel 1983 infatti, 3 anni prima del suo ruolo ne “Il Camorrista”, i due si sono uniti in matrimonio e ancora oggi vivono inseparabili la bellezza dell’amore reciproco e sicuramente anche la passione per l’arte cinematografica. Sulla vita privata e sulle particolarità della relazione tra i due attori non sono reperibili particolari informazioni; entrambi nonostante la notorietà evitano di ostentare la propria quotidianità.

DIRETTA/ Cosenza Spal streaming video tv: l'arbitro al San Vito è Daniele Chiffi

A dispetto della carenza di informazioni, è noto che Eurilla Del Bono è la seconda moglie di Giancarlo Giannini, precedentemente legato con un’altra stella del mondo del cinema: Livia Giampalmo. Proprio con quest’ultima il celebre attore ha avuto due figli, Lorenzo e Adriano; per il primogenito ha dovuto vivere la struggente sensazione di vederlo spirare in maniera prematura a soli 20 anni a causa di un aneurisma cerebrale. Dalla storia d’amore con Eurilla sono nati invece altri due figli, Emanuele e Francesco.











© RIPRODUZIONE RISERVATA