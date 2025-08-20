Chi è Eva Grimaldi, attrice e personaggio tv: il successo con il Bagaglino e la carriera tra televisione e cinema. In passato gli abusi subiti

Quello di Eva Grimaldi è uno dei volti più conosciuti e amati della televisione italiana. Nome d’arte di Milva Perinoni, Eva ha cominciato la sua carriera con il programma Drive In, ma non prima di aver svolto diversi altri lavori, come la benzinaia. Dopo la partecipazione allo show si è fatta notare, venendo chiamata da Federico Fellini a prendere parte al film “Intervista”. Da quel momento ha proseguito la sua carriera prendendo parte a diverse pellicole di successo, come ad esempio “Tolgo il disturbo” di Dino Risi, lavorando con grandi resti. In quegli anni Eva Grimaldi ha spesso lavorato anche all’estero: grande il suo successo in Francia, dove ha avuto modo di girare con Gerard Depardieu.

Nello stesso periodo, la Grimaldi ha cominciato a lavorare come showgirl ne Il Bagaglino, su Canale 5, dedicandosi in quegli anni anche a diverse commedie. Ha girato, infatti, “Paparazzi” con Neri Parenti e anche altri film con Christian De Sica, com “Simpatici & antipatici”. Spesso la Grimaldi è stata chiamata anche a posare senza veli, per Playboy e non soltanto. Negli anni l’attrice ha partecipato anche a diversi show televisivi: nel 2014 è stata protagonista di Pechino Express, dove è arrivata terza, mentre nel 2017 è volata in Honduras per prendere parte a L’Isola dei Famosi. E ancora, dopo l’avventura a Tale e Quale Show del 2019, è stata protagonista del Grande Fratello VIP nel 2022 e poi del Grande Fratello nel 2024. Una carriera che dunque negli ultimi anni si è spostata verso la tv e i programmi vari.

Eva Grimaldi, i dolori del passato: l’aborto e non solo

Eva Grimaldi ha raccontato qualche anno fa di aver, in passato, abortito, scegliendo per lei e per quello che sarebbe dovuto essere il padre. E ancora, a Verissimo, ha rivelato di aver subito abusi a 9 anni. “Era un amico di famiglia, mi portò a vedere la sua nuova casa e mi fece stendere sul letto, aprendomi le cosce. Io piangevo. Poi mi portò in bagno e cominciò a masturb**si”.