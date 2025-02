Eva Henger, chi è e carriera dell’attrice: dalla moda al cinema hard

Oggi pomeriggio, mercoledì 5 febbraio 2025, va in onda su Rai 1 una nuova puntata de La volta buona con Caterina Balivo e tra gli ospiti in studio ci sarà anche Eva Henger. La celebre attrice, nata nel 1972 a Gyor, in Ungheria, è una delle icone del cinema a luci rosse anche se la sua carriera è iniziata sulle passerelle: ha infatti iniziato a lavorare come modella da giovanissima esordendo all’età di 14 anni, partecipando ad un concorso di bellezza e debuttando anche in alcuni spot pubblicitari.

La grande svolta in carriera arriva nel 1990 con l’incontro con il regista e fotografo Riccardo Schicchi, che la ingaggia nella sua agenzia Blue Angels per alcuni lavori pubblicitari e da modella, sino al trasferimento in Italia. Anche qui collabora con Schicchi in Diva Futura, agenzia di casting e produzione fondata dal fotografo e da Ilona Staller e specializzata in pornografia. Eva Henger inizia l’attività in Italia esibendosi in locali di lap dance e, successivamente, debuttando al cinema e recitando in totale in 18 film hard, l’ultimo dei quali nel 2001. Archiviata l’attività nel porno, si è dedicata al cinema come attrice di altri generi e anche alla tv, diventando volto popolare del piccolo schermo e prendendo parte a L’Isola dei famosi nel 2018.

Incidente Eva Henger: scontro frontale in Ungheria, come sta ora

Ma Eva Henger nel corso della sua vita è stata messa a dura prova da un terribile incidente stradale. Era il 2022 e l’attrice si trovava in auto in Ungheria in compagnia del marito Massimiliano Caroletti, quando la coppia ha avuto un brutto scontro frontale con un’altra macchina su cui viaggiavano due anziani, che persero la vita. L’attrice ebbe notevoli ripercussioni dopo l’incidente: è infatti finita in sedia a rotelle e, successivamente, si è sottoposta ad un lungo periodo di riabilitazione.

Ora Eva Henger sta meglio ma, come da lei raccontato a Verissimo in un’intervista dello scorso weekend, c’è ancora un’operazione cui deve sottoporsi per poter poi porre fine a questo calvario: “Devo ancora fare un intervento che mi frena, per tre settimane sarò un po’ in condizioni di disabilità. L’incidente ci ha portati per qualche secondo da un’altra parte. La mia vita è stata sicuramente più di gioia, apprezzare il dolore fa apprezzare ancora di più la gioia“.

