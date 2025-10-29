Evan, chi è il fratello di Andrea Delogu morto tragicamente questo pomeriggio in seguito ad un terribile incidente in moto.

Un terribile dolore ha colpito oggi Andrea Delogu; il fratello, Evan, è tristemente passato a miglior vita a causa di un brutto incidente avvenuto nel pomeriggio. Aveva appena 18 anni, nel fiore degli anni e con tanti sogni da costruire; seguiva assiduamente la sorella maggiore nelle sue avventure televisive, seppur distante dalla luce dei riflettori. Evan, infatti, era molto riservato e timido come si evince da quella che oggi viene letta come una toccante dedica di Andrea Delogu. “Mio fratello è il più bello del mondo; non lo taggo perchè si arrabbia, ma dovete saperlo, è il più bello del mondo!”.

Un affetto smisurato tra Andrea Delogu e suo fratello Evan; difficile anche solo provare ad immaginare il dolore della conduttrice per una perdita così ingiusta e prematura. Appassionato di moto; si trovava proprio in sella al veicolo nel momento dell’incidente come una sorta di scherzo del destino, una malvagia scelta del fato.

Evan, fratello di Andrea Delogu: un dolore ingiusto e inaspettato

Sono in tanti oggi a chiedersi chi è Evan, fratello di Andrea Delogu; altrettanti sono coloro che stanno tempestando di messaggi di vicinanza, affetto e cordoglio per la terribile perdita. Il 18enne, in quanto lontano dalle luci della ribalta a differenza della sorella, non è noto se avesse una fidanzata al suo fianco; è però certo che amici, familiari, conoscenti, sono tutti stretti intorno al suo ricordo e addolorati da una perdita così dolorosa. Il papà, proprio in queste ore, si è espresso con parole struggenti; un pensiero che è solo un accenno del dolore concreto. Evan, il fratello di Andrea Delogu, era pieno di vita: così lo descriveva chi ha avuto modo di conoscerlo e quando dolori simili riguardano giovani esistenze la sofferenza è oltremodo peggiore.