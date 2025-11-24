Chi è l'ex fidanzato di Grazia Kendi del Grande Fratello 2025? La gieffina ha parlato di un amore finito sei mesi fa circa: cosa sappiamo

Grazia Kendi si è finora distinta come una delle concorrenti protagoniste del Grande Fratello 2025. La ragazza ha mostrato di non aver paura di dire ciò che pensa, anche se questo significa risultare scomoda o causare scontri, come d’altronde accaduto nei confronti di Mattia Scudieri e della sua fidanzata Carlotta. E a proposito di amore, molti si chiedono se ci sia stato, nella sua vita sentimentale, un fidanzato, magari anche un nome noto; e, in effetti, un nome già conosciuto al pubblico di Canale 5 ci sarebbe ed è quello di Raul Dumitras.

Parliamo dell’ex fidanzato di Martina De Ioannon, con il quale quest’ultima ha partecipato a Temptation Island. Stando a quanto rivelato dal giornalista Gabriele Parpiglia, sarebbe proprio Raul l’ex fidanzato di Grazia, lo stesso col quale, come lei ha ammesso in Casa, si sarebbe lasciata sei mesi fa circa.

Raul Dumitras è l’ex fidanzato di Grazia Kendi? Lo sfogo in lacrime della concorrente del Grande Fratello 2025

Grazia Kendi non è mai scesa nei dettagli parlando del suo ex fidanzato, ciò che però appare certo è che la ragazza non abbia mai vissuto una relazione davvero felice. Lo ha confermato negli ultimi sfoghi che l’hanno vista protagonista, in lacrime, nella Casa del Grande Fratello, durante i quali ha ammesso di non essersi mai sentita davvero amata né speciale per qualcuno. Una sensazione che continua a provare nella Casa, dove ha iniziato a provare dei sentimenti, a quanto pare non ricambiati, nei confronti di Mattia Scudieri. Parlando di ex amori, anzi, Grazia ha ammesso che si tratta di “un argomento doloroso”, del quale preferisce non parlare, ma non è da escludere che possa tirarlo fuori in un momenti di fragilità, magari proprio nel corso della nuova diretta del reality.