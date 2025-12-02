Eyeline sbarca a Sanremo Giovani 2025 con il brano Finché Dura e sogna in grande: "C'è un po' d'ansia ma voglio l'Ariston"

Eyeline sogna in grande a Sanremo Giovanni 2025: obiettivo Ariston

C’è anche Elena Passalacqua, ovvero Eyeline, tra i protagonisti di Sanremo Giovani 2025. Questa sera, martedì 2 dicembre, la cantante di Rapallo debutta nella competizione che potrebbe aprirle le porte dell’Ariston il prossimo febbraio. La giovane artista ligure sogna in grande in vista del nuovo anno, dopo essersi regalata grandi soddisfazioni in questi mesi, con l’uscita di Castello di Carte e Rose Nere, due dei suoi brani che meglio esprimono il suo stile musicale.

Anticipazioni turche La notte nel cuore, prossime puntate/ Esat finisce in carcere per il sequestro di Esma

Questa sera a Sanremo Giovani, canta il brano Finché Dura, una canzone a cui è profondamente legata e che interpreterà con massimo coinvolgimento. L’entusiasmo regna, Eyeline è conscia di avere una grandissima opportunità. “E’ un grande inizio, un trampolino di lancio…”, ha detto parlando di Sanremo Giovani 2025.

Domenico chi sceglie tra Raffaella ed Eleonora: anticipazioni L'Altro Ispettore/ Nuova verità su morte papà

Eyeline a Sanremo Giovanni 2025 con la canzone Finché Dura: “Debutto? C’è un po’ d’ansia…”

“È qualcosa che mi dà tanta energia. Certo, un po’ d’ansia c’è, come per tutti i concorrenti: ci teniamo, speriamo di andare il più avanti possibile”, le parole di Eyeline prima del debutto a Sanremo Giovani 2025. Con la sua canzone spera quindi di ottenere il pass per la fase successiva della competizione, fondamentale per sognare il leggendario palco dell’Ariston.

Chi è Principe con Mon Amour a Sanremo Giovani 2025/ "Abbiamo tutti bisogno di leggerezza"

Curioso il nome scelto da Passalacqua per il suo percorso nel mondo della musica: “Il nome Eyeline? E’ nato in modo divertentissimo mentre eravamo al sushi…”, ha confidato la cantante al sito recensiamomusica.com, spiegando che si tratta di un semplice gioco di parole fatto con le amiche. Quest’ultime, indubbiamente, tiferanno per lei in questa esperienza a Sanremo Giovani 2025, nella speranza che possa raggiungere il suo sogno di calcare l’Ariston il prossimo febbraio.