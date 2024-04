Chi è Eylul Sahin, fidanzata di Aras Senol/ “Dopo Terra Amara abbiamo deciso di sposarci”

Da diversi anni la cantante Eylul Sahin è la fidanzata dell’attore Aras Senol, volto noto di Terra Amara. Lo scorso ottobre, infatti, l’attore che vedremo da stasera lunedì 8 aprile nella nuova edizione de L’Isola dei famosi, aveva parlato della presenza di una donna nella sua vita. Si tratta della fidanzata Eylul Sahin su cui ha detto: “Sono fidanzato da quasi due anni. Sono davvero molto felice. Stare al fianco di una persona che ti ama davvero è una grande fortuna”. Eylul Sahin, originaria della Turchia, è una cantante e suona la chitarra.

Chi è Aras Senol, concorrente de L'Isola dei famosi 2024/ La sua vita stravolta da Terra Amara

La vita privata della fidanzata di Aras Senol rimane piuttosto nel mistero, in netto contrasto con il mondo televisivo frequentato dal suo compagno, il famoso attore turco Aras Senol di “Terra Amara. Su Instagram, spesso la cantante condivide momenti della sua vita, pubblicando occasionalmente foto in compagnia del suo fidanzato Aras, il quale dedica dolci parole sui social media. Un rapporto molto speciale questo tra Eylul e Aras Senol, che presto potrebbero convolare a nozze dopo una rivelazione fatta nel programma di Canale Cinque Verissimo, intervistati da Silvia Toffanin.

Altan Gordum: “Ho perso mia sorella per un cancro quando era ancora piccola…”/ “Amo la musica italiana!”

Eylul Sahin pronta a sposare Aras Senol: quando arriverà il matrimonio?

Per Eylul Sahin e Aras Senol molto presto arriverà il momento delle nozze. I due si sono raccontati nel corso di una intervista a Verissimo, dove hanno colto l’occasione per soffermarsi anche sui progetti futuri dal punto di vista sentimentale. “Quando si è dichiarato, sono rimasta un po’ sorpresa all’inizio, non me lo aspettavo. Solo in quel momento ho capito di provare qualcosa anche io per lui perché, quando stavamo insieme, ci divertivamo davvero tanto”, ha raccontato la cantante Eylul Sahin

Anticipazioni Terra Amara, puntata 1 aprile 2024/ Fikret lotta tra la vita e la morte, ma...

Aras Senol e la fidanzata Eylul Sahin adesso sperano di convivere per il resto della vita. Oggi la coppia ha in programma un futuro insieme: “Vorremmo stare insieme per tutta la vita. Non importa dove, in quale parte del mondo, se in una casa grande o piccola, l’importante è stare insieme”. La storia tra i due artisti potrebbe regalare qualche dettaglio in più al pubblico dell’Isola dei famosi grazie alla presenza di Aras nel programma condotto da Vladimir Luxuria. La scintilla tra Aras e Eylul è scattata dopo quattro anni di amicizia. “Eylül è la sorella di una mia carissima amica”, ha svelato Senol che si è dichiarato per primo alla fidanzata.











© RIPRODUZIONE RISERVATA