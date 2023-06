Chi è Fabio Alisei, pronto a sbarcare all’Isola dei Famosi 2023/ La sorpresa per Marco Mazzoli

Fabio Alisei in viaggio verso L’Isola dei Famosi 2023 per l’amico Marco Mazzoli

Siamo ormai ad un passo dalla conclusione de L’Isola dei Famosi 2023 ma le sorprese e le emozioni per i naufraghi non sono ancora finite. Una costante di questa edizione sono stati gli ospiti d’eccezione, alcuni dei quali hanno soggiornato in Honduras anche per diversi giorni. L’intento è stato quello di donare nuova linfa e caria ai protagonisti, allietati dalla visita di affetti tra amici e parenti. Tra gli ultimi ad accogliere una persona cara spicca Marco Mazzoli che ha ricevuto la visita del collega e amico Fabio Alisei.

Per Marco Mazzoli all’Isola dei Famosi, dopo la sorpresa di sua moglie Stefania Pittaluga, è dunque prossimo a sbarcare in Honduras anche Fabio Alisei. I due sono legati da una sincera amicizia che si protrae da anni, soprattutto in virtù della collaborazione fissa a Lo Zoo di 105. Non a caso, lo speaker radiofonico è stato una costante tra gli ospiti in studio de L’Isola dei Famosi 2023 proprio per spronare e mandare messaggi di incoraggiamento all’amico Marco Mazzoli ed anche a Paolo Noise. Quest’ultimo, entrato in gara con il collega, ha però dovuto abbandonare l’avventura per questioni di salute.

Fabio Alisei ospite all’Isola dei Famosi: la carriera da dj e speaker radiofonico

La notizia dell’approdo di Fabio Alisei all’Isola dei Famosi 2023 come sorpresa per Marco Mazzoli è stata annunciata direttamente dalla pagina social ufficiale del reality. “Udite, udite! Fabio Alisei de Lo Zoo di 15 sta attraversando l’oceano per il suo amico Marco Mazzoli”. Questa la didascalia del post pubblicato dall’account Instagram de L’Isola dei Famosi e sarà chiaramente una lieta notizia per il concorrente che si appresta a vivere le ultime giornate sull’isola honduregna. I due condividono da anni la passione radiofonica ed hanno costruito in parallelo un rapporto di amicizia solido e viscerale.

Fabio Alisei, prossimo a sbarcare all’Isola dei Famosi come sorpresa per Marco Mazzoli, ha praticamente costruito tutta la sua carriera come speaker radiofonico. Prima di approdare a Lo Zoo di 105 si è – come si suol dire – fatto le ossa nel programma Bar Show e come dj per JJ Radio Web. La collaborazione per l’attuale emittente radiofonica è invece iniziata nel 2003 in coppia con Leone Di Lernia, seguita due anni dopo dal ruolo di inviato per Striscia La Notizia. E’ tornato poi a Lo Zoo di 105 nel 2015 dove ancora oggi lavora proprio con gli amici Marco Mazzoli e Paolo Noise. Per quanto riguarda la vita privata di Fabio Alisei le informazioni scarseggiano; stando a quanto riportato in rete, avrebbe una moglie e un figlio.











