Chi è Fabio Bazzani, marito Alessia Merz/ La conduttrice: “E’ stato un colpo di fulmine…”

Molti ricorderanno una trasmissione cult degli anni ‘90, “Non è la Rai”, capace di sfornare giovani talenti che ancora oggi dominano il contesto televisivo. Un esempio è rappresentato da Alessia Merz che, dopo essersi messa in evidenza anche come Velina di Striscia la Notizia, è oggi una stimata e amata conduttrice tv. Accendendo i riflettori sulla sua vita privata, scopriamo alcune curiosità sul conto di suo marito Fabio Bazzani.

Alessia Merz: “Appesi al muro Cristina Quaranta”/ “Boncompagni è stato infangato, con Bazzani...”

Il matrimonio tra Fabio Bazzani e Alessia Merz risale al 2005, appena pochi mesi dopo il fidanzamento che risale all’anno precedente. Un vero e proprio colpo di fulmine per l’ex calciatore che, nel ruolo di attaccante, si è fatto le ossa dalla Serie D fino alla Serie A riuscendo a conquistare, seppur per sole 3 presenze, anche la nazionale maggiore. L’ex centravanti e la conduttrice hanno suggellato ulteriormente il loro amore con la nascita di ben due figli; il primogenito Niccolò e la più piccola, Martina.

Alessia Merz: “Appesi al muro Cristina Quaranta”/ “Boncompagni è stato infangato, con Bazzani...”

Fabio Bazzani, il racconto di Alessia Merz sul primo incontro con l’attuale marito

“E’ stato un colpo di fulmine, il giorno dopo già ci cercavamo. Ci siamo conosciuti nel 2004 e spostati nel 2005, l’anno dopo è nato Niccolò”. Questo il racconto di Alessia Merz – intervistata nel programma Vieni da me – a proposito della genesi dell’amore per suo marito Fabio Bazzani. All’insegna dei sentimenti hanno bruciato in fretta le tappe, senza pentimento ma soprattutto mettendo in piedi una famiglia solida e felice.

Ospite di recente nel programma La Volta Buona di Caterina Balivo, Alessia Merz ha messo in evidenza proprio gli aspetti citati in precedenza oltre a raccontare come il primogenito, Niccolò, sia intenzionato a seguire le orme del padre – Fabio Bazzani – nel mondo del calcio: “Fa il calciatore come mio marito e gioca come attaccante. Martina invece ha anche lei la passione per il mondo dello spettacolo ma vuole fare la criminologa”.

Alessia Merz: “Appesi al muro Cristina Quaranta”/ “Boncompagni è stato infangato, con Bazzani...”

© RIPRODUZIONE RISERVATA