Fabio Fognini, chi è l'ex tennista in gara a Ballando con le stelle: vanta un patrimonio da 40 milioni di euro

Fabio Fognini sarà tra i protagonisti della nuova edizione di Ballando con le stelle, un vero e proprio colpo ad affetto per Milly Carlucci, riuscita a convincere il tennista fresco di ritiro dopo un ventennio glorioso, visto che parliamo di uno degli sportivi più amati. Un’esperienza che Fabio Fognini ha deciso di accettare di buon grado, mettendosi in gioco in un’esperienza totalmente diversa da ciò a cui è abituato. Nato a Sanremo nel 1987, Fabio Fognini ha 38 anni e ha salutato lo sport che gli ha regalato la felicità dopo Wimbledon, dopo la grande partita persa con Alcaraz ma nella quale ha sfiorato l’impresa:

“È un qualcosa che avevo già in testa e con la mia famiglia ne abbiamo parlato. La prima settimana a Wimbledon è stata impegnativa e non ho avuto molto tempo per riflettere, ma credo che questo sia il miglior modo per dire addio” ha detto Fabio Fognini che tra i suoi più grandi successi vanta quello a Montecarlo nel 2019, dopo aver battuto Nadal e Zverev in un cammino che lo ha reso il Principe di Montecarlo.

Fabio Fognini e il ricco patrimonio

Da grande tennista, Fabio Fognini vanta anche un patrimonio particolarmente interessante. Secondo alcune informazioni raccolte, lo sportivo nativo di Sanremo e vincitore di 9 titoli ATP lungo la sua carriera, vanterebbe un patrimonio da circa 40 milioni di euro, anche se non si hanno dei dettagli che rasentano la perfezione.

Si è vociferato di un largo cachet elargito dalla produzione di Ballando con le stelle per assicurarsi la presenza in pista di Fabio Fognini, dal valore di oltre 30mila euro a puntata. Sarà effettivamente così? Sicuramente per Fognini si tratterà di un’esperienza tutta nuova sui canali di Rai1 e ovviamente anche in streaming su RaiPlay.

