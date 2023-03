Chi è Fabio Leoni, il marito di Rosanna Banfi/ Il grande supporto durante la malattia

Fabio Leoni e Rosanna Banfi, insieme da oltre trent’anni

Avere una passione in comune spesso può essere un collante per un sodalizio che vada oltre l’aspetto professionale e che arrivi direttamente a sfociare in un amore longevo e passionale. Deve essere andata così tra Rosanna Banfi – figlia di Lino Banfi – e Fabio Leoni; lei attrice, lui sceneggiatore e regista cinematografico, vicini dunque non solo nell’amore tra loro ma anche in quello verso il mondo della recitazione. A dispetto della notorietà, entrambi hanno sempre custodito con cura il proprio rapporto tenendosi alla larga dagli occhi indiscreti del gossip.

Come accennato, Fabio Leoni lavora nel mondo del cinema sia come attore che come sceneggiatore ma i suoi impegni non sono particolarmente noti anche a causa di una minore esposizione rispetto alla moglie, Rosanna Banfi. Poche sono anche le informazioni che riguardano la sua vita privata mentre decisamente più ampie sono quelle riferite al matrimonio con la figlia di Lino Banfi. I due si sono conosciuti negli anni ’80 prima di convolare a nozze nel 1992. Dal loro matrimonio che ormai ha superato la soglia dei trent’anni sono nati due splendidi fiigli: Virginia (29 anni) e Pietro (25).

Fabio Leoni e Rosanna Banfi, uniti anche nella malattia: “Mi è stato sempre vicino…”

L’amore tra Fabio Leoni e Rosanna Banfi pare non essere mai stato in discussione, anzi, diversi sono stati i momenti di vita che li hanno portati a condividere tanto le gioie quanto i dolori legandoli in maniera sempre più indissolubile. Ad incrementare l’amore reciproco ha contribuito purtroppo anche il brutto male sofferto dall’attrice nel 2009: un tumore al senso. Proprio Rosanna Banfi in diverse interviste vecchie e recenti ha sottolineato l’estrema vicinanza e supporto del marito, perno del suo percorso contro la malattia.

“Lui è stato bravissimo perchè mi ha dato tantissima forza e mi è stato vicino nel momento più difficile dove ero veramente brutta. Non mi ha mai fatto notare questo, lo vedevo io allo specchio”. Queste le parole di Rosanna Banfi, dense d’amore e gratitudine nei confronti del marito Fabio Leoni; a suo dire essenziale nei momenti bui scatenati dal tumore al seno. “La cosa più importante è che la vita procedeva come prima anche quando dovevamo litigare: quello che ci lega probabilmente è proprio il fatto che ci pizzichiamo in continuazione. Siamo 24 ore su 24 insieme e non è sempre facile”.











