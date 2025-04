Rosanna Banfi, la figlia di Lino Banfi, sarà ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona nella puntata che andrà in onda oggi, venerdì 18 aprile 2025. Nel corso della sua carriera l’attrice ha conquistato molti successi, ma ha vissuto anche momenti molto difficili durante i quali ha sempre potuto contare sul sostegno e l’amore del marito Fabio Leoni.

I due sono convolati a nozze nel 1992 e da quel momento non si sono più separati, la loro è una relazione davvero solida e importante. Dal loro amore sono nati due figli, Virginia e Pietro, da qualche mese sono anche diventati nonni dopo la nascita della piccola Matilde. Anche il marito di Rosanna Banfi fa parte come lei del mondo dello spettacolo, infatti è un attore, sceneggiatore e autore di fiction.

Come è nata la storia d’amore tra Fabio Leoni e Rosanna Banfi, lui dopo un mese la lasciò

Ospiti nei mesi scorsi a Domenica In Fabio Leoni e Rosanna Banfi hanno ripercorso alcune tappe della loro bellissima storia d’amore. I due si sono conosciuti nel 1989 grazie ad alcuni amici in comune, tra loro la scintilla scoppiò praticamente subito ma dopo circa un mese di relazione lui la lasciò mentre erano al telefono. Il motivo? L’attore ha spiegato che non se la sentiva, lei era la figlia di Lino Banfi che a casa lo guardava come un estraneo.

Poco dopo però si sono ritrovati e il loro amore a distanza di trent’anni procede ancora a gonfie vele. Lui è sempre rimasto al suo fianco, soprattutto nel momento più difficile della sua vita. Nel 2009 Rosanna Banfi ha lottato contro un tumore al seno e fortunatamente è riuscito a sconfiggere la malattia. In varie occasioni ha fatto sapere che il marito Fabio Leoni l’ha aiutata tantissimo e le ha dato moltissima forza.

