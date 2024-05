Chi è Fabio Marchese Ragona, giornalista vaticanista/ La carriera e il ‘legame’ con Papa Francesco

Classe 1982, Fabio Marchese Ragona è un vaticanista appartenente al Gruppo Mediaset. La sua formazione parte dagli studi di Scienze della Comunicazione a Roma; laurea conseguita nel 2004 e seguita dal percorso di specialistica concluso due anni più tardi. Dopo le prime collaborazioni professionali scandite da stage sia con Rai che Sky, arriva proprio a Mediaset nel 2008.

Francesca Manzini, chi sono gli ex fidanzati/ Dalle violenze a 23 anni al rapporto con Christian Vitelli

Nei quasi vent’anni al servizio di Mediaset, Fabio Marchese Ragona – giornalista vaticanista – ha ricoperto diversi ruoli di spicco tanto per l’informazione che per la realizzazione di programmi di approfondimento. Da “Studio Aperto” a “News Mediaset”, passando per Tgcom 24 e Videonews. Il suo apporto per l’azienda di Cologno Monzese è sempre stato scandito da grande diligenza, professionalità e soprattutto grande attenzione ai dettagli e al metodo di informazione.

Juan Martin Fagiani è il fidanzato di Francesca Manzini?/ L'annuncio della rottura e il nuovo compagno

Fabio Marchese Ragona, lo speciale del Tg5 dedicato a Papa Francesco

Fabio Marchese Ragona è stato protagonista di una storica attività risalente al 2021: il vaticanista ebbe infatti l’onore di curare uno speciale del Tg5 dal titolo “Il mondo che vorrei” dove lui stesso si è cimentato in un’intervista in esclusiva mondiale a Papa Francesco. Da quell’intenso scambio di vedute, di opinioni e pensieri è nata poi la sua opera editoriale “Oltre la tempesta”.

Dopo quel primo dialogo con Papa Francesco, nei mesi a seguire Fabio Marchese Ragona ha diretto altri progetti degni di nota e dedicati proprio al pontefice. Da segnalare lo speciale: “Francesco e gli invisibili – Il papa incontra gli ultimi”, dove appunto il santo padre si è esposto alle domande di persone in difficoltà, da una madre vittima di violenze ad un senzatetto. Inoltre, nel 2022 ha avuto l’onore di intervistare nuovamente Papa Francesco in occasione delle imminenti festività natalizie.

Francesca Manzini chi è e i problemi di anoressia/ "Sono finita ad alimentarmi con le flebo

© RIPRODUZIONE RISERVATA