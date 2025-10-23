Chi è il fidanzato di Valentina Vignali, Fabio Stefanini? Le ha rubato di nuovo il cuore dopo anni, presto diventeranno marito e moglie.

Proprio come la compagna Valentina Vignali anche Fabio Stefanini è un talentuoso giocatore di basket che gioca nell’Avellino. E’ originario di Pesaro ed è nato nel 1993, sui social pubblicano spesso scatti di coppia dove si mostrano più innamorati che mai. Lei oltre ad essere una nota cestista da anni fa anche parte del mondo della televisione e dello spettacolo, ha anche partecipato ad una delle passate edizioni del Grande Fratello.

Valentina Vignali e Fabio Stefanini si sposano/ La proposta a tema basket: "Lo voglio per sempre"

Valentina Vignali è molto amata e seguita sui social, sul suo profilo Instagram ha rivelato diversi dettagli in merito alla sua storia d’amore con Fabio Stefanini. I due avevano iniziato una relazione nel 2011 quando erano entrambi molto giovani, due anni dopo lei si è trasferita a Roma e le loro strade si erano divise.

Valentina Vignali in coppia con Antonino Spinalbese a The Couple?/ L'indiscrezione dopo che...

Fabio Stefanini e Valentina Vignali a gonfie vele: lui le ha chiesto di sposarlo

Ai suoi seguaci l’ex gieffina aveva raccontato di aver rivisto l’ex fidanzato nel 2024, un incontro che ha fatto capire ad entrambi che provavano ancora dei sentimenti l’uno nei confronti dell’altra. A detta sua era rimasta invariata la complicità, l’affetto e l’attrazione. Lei pensa che la vita li aveva separati in un momento che forse era giusto così e che li ha fatti ritrovare quando erano giusti l’uno per l’altra, da quel momento non si sono più separati.

Quest’estata Fabio Stefanini ha fatto una romantica proposta di matrimonio a Valentina Vignali, mostrata dall’influencer e cestista sul suo profilo Instagram. Nella didascalia del video ha scritto che si erano amati quando erano ancora troppo giovani per capire cosa fosse davvero l’amore ma la lontananza non è riuscita a spengere ciò che erano stati. I due hanno sentito la stessa scintilla quando si sono rivisti dopo tanti anni. Ha poi aggiunto: “Eri, sei e sarai l’uomo della mia vita. E adesso che mi hai chiesto di diventare tua moglie. Sì lo voglio per sempre”.