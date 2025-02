Fabio Testi, chi è e carriera dell’attore tra cinema e televisione

Divo del piccolo e grande schermo, Fabio Testi è uno dei più importanti attori italiani e vanta una ricca carriera tra cinema e televisione. Classe 1941, ha iniziato la sua attività professionale prestando il suo volto come testimonial di diverse campagne pubblicitarie in Carosello, avvicinandosi poi alla recitazione. Al cinema ha avuto l’opportunità di recitare in C’era una volta il West di Sergio Leone nel 1968; nel 1970, poi, lo troviamo sul set de Il giardino dei Finzi Contini di Vittorio De Sica, oltre al grande successo internazionale ne L’importante è amare di Andrzej Żuławski (1975).

In televisione, invece, Fabio Testi ha recitato in numerose fiction e sceneggiati televisivi; nel 1996 è sul set de Il ritorno di Sandokan di Enzo G. Castellari, mentre tra le serie di spicco troviamo Il falco e la colomba del 2009. In carriera l’attore è comparso anche in numerosi programmi televisivi e ha partecipato a diversi reality; nel 2003 è stato concorrente de L’Isola dei Famosi, nel 2020 è invece entrato nel cast del Grande Fratello Vip.

Fabio Testi: le ex mogli Lola Navarro e Antonella Liguori e l’attuale fidanzata Valentina

Passando dalla carriera alla vita privata, Fabio Testi ha vissuto importanti storie d’amore e si è sposato per ben due volte: ma chi sono le sue ex mogli? La prima è Lola Navarro, stilista spagnola sposata nel 1979 e dalla quale ha avuto tre figli, Fabio, Thomas e Trini: fu per lui un matrimonio importante, che tuttavia naufragò. La seconda moglie è invece la gallerista Antonella Liguori, sposata nel 2015 a Capri ma dalla quale successivamente si separò.

Da diversi anni, invece, Fabio Testi è sentimentalmente legato all’attuale fidanzata Valentina; sono pressoché inesistenti le informazioni sul suo conto, con l’attore che ha preferito tutelare il loro rapporto sotto un velo di riservatezza e privacy. Anche in un’intervista a La volta buona dello scorso mese, il divo del cinema ha sorvolato sull’argomento senza approfondirlo: “Lei lo sa, non puoi mettere la testa a posto alla mia età”.

