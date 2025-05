Fabri Fibra tra i protagonisti del concertone di Radio Italia Live: “Questi rapper me li mangio”

C’è anche Fabri Fibra tra i protagonisti di Radio Italia Live, il concerto di questa sera venerdì 30 maggio che anticipa una lunga e succosa estate musicale. Il celebre rapper torna in pista con un nuovo album ed un primo singolo estratto dal titolo Che gusto c’è. “Questi rapper me li mangio”, avrebbe detto il rapper in una intervista riportata da Radio Deejay, mostrando tutto il suo entusiasmo per il ritorno sul palco. C’è grande voglia di musica, di riprendersi la scena dopo aver rallentato il passo, ma comunque continuato a pubblicare i suoi lavori.

Per quanto concerne invece la sua vita privata e sentimentale, c’è altrettanta curiosità: dalla misteriosa compagna, che si chiamerebbe Lara, e di cui non si sa praticamente nulla, alla famiglia. In tutti questi anni, Fabri Fibra è stato molto attento a non far trapelare nulla e difficilmente si è sbottonato sulle questioni più personali. Leggermente diverso, quindi, è il discorso riguardante i suoi genitori, coi quali non avrebbe fatto mistero di aver avuto rapporti difficili.

Nell’album Fenomeno, il cantante non spende parole al miele per la madre. Anzi, il verso a lei dedicato è condito di parole dure e rabbiose. “Mia madre mi soffoca da quando sono nato, mi vorrebbe morto dopo quello che sono diventato, per lei è difficile accettare che sono grande”, recita una delle strofe.

Al di là di queste stoccate musicali, Fabri Fibra è sempre stato molto riservato sulla vita privata e anche nelle varie interviste ha cercato di mantenere un profilo basso, ponendo un muro tra gli aspetti professionali e quelli più personali. Ciononostante i riflettori del gossip restano ben puntati sul cantante, che d’altra parte gode di una visibilità molto ampia e importante.

