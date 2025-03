Chi è Fabrizio Ambroso, ex marito di Eva Grimaldi, e cosa sappiamo dei motivi che avevano portato i due a dirsi addio? Questo pomeriggio i riflettori di “Verissimo” saranno tutti puntati sulla vita sentimentale e gli amori della 63enne attrice e personaggio televisivo di origini venete dato che sarà ospite negli studi del talk show in onda su Canale 5 assieme alla moglie, Imma Battaglia, per una intervista di coppia che toccherà alcuni temi cari alle due donne, come pure la recente esperienza nella Casa del “Grande Fratello” e tanto altro. Nell’attesa di ascoltarle mentre si confessano con la padrona di casa, possiamo raccontare qualcosa sul suo precedente matrimonio e su chi è Fabrizio Ambroso, ex marito di Eva Grimaldi, l’uomo da cui aveva poi ufficialmente divorziato nel 2013.

Debora Vicidomini, chi è: "E' come se avessi un nastro sull'occhio"/ "Una tortura psicologica"

Per raccontare chi è Fabrizio Ambroso, ex marito di Eva Grimaldi, dobbiamo ricordare che l’attrice di tante fiction televisive e film d’autore aveva avuto, tra le relazioni più in vista, una storia con Vittorio Sgarbi e poi quella molto criticata col collega Gabriel Garko: i due avevano convissuto anche per otto anni per quella che era stata una love story artificiale e creata a tavolino, tanto che l’uomo prima di fare coming out aveva avuto bisogno di lei e la Grimaldi l’aveva protetto. Tuttavia, dopo essere uscita da quella situazione, Eva si era legata sentimentalmente a Fabrizio Ambroso, imprenditore di origini veronesi come lei, portato all’altare nel 2006: il loro matrimonio, tra alti e bassi, si trascinerà per quattro anni, quando la coppia decise di mettere la parola fine a quella liaison.

Imma Battaglia, chi è la moglie di Eva Grimaldi/ "Senza la tua luce io sono persa: ti vorrei sposare ogni..."

Chi è Fabrizio Ambroso, ex marito di Eva Grimaldi: “Non ero il suo vero amore”

Scoprendo chi è Fabrizio Ambroso, ex marito di Eva Grimaldi, va pure aggiunto che al momento non abbiamo molto informazioni su di lui e le poche che possediamo risalgono perlopiù ai tempi del suo matrimonio con l’attrice scaligera: originario appunto di Verona (dove cui lavora, dividendosi tra il centro veneto e Brescia), Ambroso sarebbe nato nel 1968 e lavorerebbe nel settore dell’import/export di oggetti d’arredo e affini. A quando sappiamo, come pure nel caso di Gabriel Garko, era stato lo stesso Fabrizio Ambroso a decidere di troncare il loro matrimonio: a suo dire, la donna che aveva sposato non era quella conosciuta in seguito; affermazioni a cui la Grimaldi aveva risposto a tono, non lesinando sulle battute al vetriolo sull’ex marito, responsabile indirettamente con la sua scelta di averla fatta scivolare nel tunnel dell’alcol.

Andreas Muller, compagno Veronica Peparini/ La differenza di età e l'arrivo delle figlie Penelope e Ginevra

“I motivi del nostro addio? Beh, la risposta che mi dò è che il suo non era vero amore”: così la 63enne sull’uomo, in una intervista che ci spiega molto bene altri elementi su di loro e anche su chi è Fabrizio Ambroso, ex marito di Eva Grimaldi. “Lui si era innamorato dell’attrice e non della donna”, la chiosa lapidaria del personaggio televisivo che, tuttavia, dopo aver chiuso quel capitolo si era legata sentimentalmente a Imma Battaglia, la donna a cui si era unita civilmente e che è ancora la sua dolce metà: “Dopo la fine della storia con Fabrizio bevevo troppo. Prima qualche bicchiere, poi dopo mi sono resa conto che mi consolavo con una bottiglia di vino” aveva confessato la Grimaldi, ammettendo che nel periodo immediatamente successivo alla separazione da Ambroso le era “caduto il mondo addosso, mi sono sentita abbandonata e così e mi sono ritrovata sola dalla sera alla mattina. E mi sono rifugiata nell’alcol…”.