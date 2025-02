CHI È FABRIZIO CASSATA? LA MOGLIE, “AVEVA MINACCIATO IL DIVORZIO PER…”

Chi è Fabrizio Cassata, marito di Justine Mattera e secondo consorte dell’attrice e cantante di origini statunitensi? Questo pomeriggio, nel corso della prima delle due puntate del fine settimana di “Verissimo” su Canale 5, sarà nuovamente protagonista la 53enne nata a New York ma da trent’anni di casa in Italia: stavolta, tuttavia, la diretta interessata sarà accompagnata in studio dai due figli, Vincent e Vivianne Rose, avuti dalla oramai lunga relazione con il 61enne imprenditore siciliano. Ma cosa sappiamo dell’uomo e anche degli alti e bassi del loro matrimonio, piccole crisi che tuttavia la loro famiglia ha sempre superato? Scopriamo dunque qualcosa di più su chi è Fabrizio Cassata, marito di Justine Mattera.

Per raccontare chi è Fabrizio Cassata, marito di Justine Mattera, dobbiamo ricordare -come già accennato sopra- che si tratta del secondo matrimonio per la bionda showgirl che agli esordi della carriera veniva paragonata a Marilyn Monroe. Dopo le prime nozze con Paolo Limiti, il conduttore televisivo scomparso nel 2017 e bravo a notarne subito il talento, la Mattera aveva conosciuto nel 2002 mr. Bauer, dal nome dell’azienda operante nel settore della salute e del benessere di cui era stato nominato in passato manager. Da lì il colpo di fulmine e, qualche anno dopo, la decisione di salire per la seconda volta all’altare ma già quando la coppia aveva avuto il primo figlio, Vincent, e poco prima della nascita della sorella Vivienne Rose (2009). Dell’uomo, molto riservato e lontano dallo showbiz a differenza della compagna, sappiamo che è un grande amante dello sport e che questa passione l’ha trasmessa a Justine e poi ai due figli.

JUSTINE MATTERA SUL MARITO, “HA CAPITO CHE NON LO TRADIVO QUANDO HO…”

“Da quando l’ho conosciuto sono diventata una vera sportiva: infatti mi piace molto correre, fare maratone e anche triathlon” aveva raccontato la moglie in una intervista al ‘Giornale di Sicilia’, mentre in un’altra occasione abbiamo scoperto indirettamente chi è Fabrizio Cassata, marito di Justine Mattera, e altre cose su di lui a proposito di Vivienne Rose. “Era la sua prima gara e la gente mi guardava perplessa, ‘ma perché non fa danza?’. Mio marito diceva, ‘Sarà un disastro. Fa le curve quadrate’. E invece è partita ed era fantastica”: così la Mattera sulla prima gara della figlia e su quella passione trasmessale da papà Fabrizio. Ad ogni modo, e per stessa ammissione della 53enne, tra loro non sono state sempre rose e fiori, tra periodi di crisi e i sentimenti di Cassata verso il suo ex. “Era geloso di Paolo Limiti, poi sono diventati amici. L’avevo addirittura bloccato su Instagram, perché era geloso delle mie foto. Mi aveva pure minacciato di divorzio…”.

Ad ogni modo quelli non erano stati gli unici momenti di tensione tra lei e il compagno: e dall’intervista che l’attrice aveva concesso qualche tempo a Monica Setta per “Storie di donne al bivio” avevamo avuto modo di scoprire meglio chi è Fabrizio Cassata, marito di Justine Mattera. “Tra noi regnavano nervosismo e insoddisfazione, la nostra relazione si sgretolava giorno dopo giorno davanti ai nostri occhi. La svolta è avvenuta con il secondo figlio (…) Abbiamo lasciato Roma e siamo tornati a Milano” aveva confessato la donna, aggiungendo che da allora ha dato ancora più importanza alla famiglia nonostante l’amore per il proprio lavoro. “Abbiamo pure rischiato una rottura perché io avevo postato su Instagram alcune foto in pose provocanti con lingerie” aveva aggiunto Justine, accennando ai sospetti di Fabrizio circa una sua presunta relazione col fotografo di quello shooting. “Poi però ha capito che io non lo avevo mai tradito”.