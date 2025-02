Nato dall’amore tra Fabrizio De André e la sua prima moglie, Enrica Rignon, Cristiano De André è venuto al mondo nel 1962, quando il papà era ancora giovanissimo, appena ventiduenne. Non è stato affatto semplice il loro rapporto, fatto di assenze, mancanze e cose non dette. Il lavoro di Fabrizio De André, padre di Cristiano De André, lo ha infatti portato spesso a star fuori casa, non vedendo crescere il figlio da vicino. “È stato difficile crescere con mio padre, ma da adulto l’ho compreso e non mi sono mai pentito di aver seguito le sue orme” ha raccontato in un’intervista di alcuni anni fa Cristiano, a Oggi Magazine.

Francesca Alotta ha un marito? "In passato vissuto un amore tossico"/ "Sono stata tradita"

Nonostante non sia stato idilliaco il loro rapporto durante l’infanzia e l’adolescenza del figlio, crescendo Cristiano ha perdonato il padre: “È stato un po’ distratto nei miei confronti, non aveva molto spazio da dedicarmi, ma l’ho capito e l’ho perdonato” ha raccontato proprio l’uomo. Cristiano, il figlio di Fabrizio De André, crescendo ha capito che non era giusto incolpare di tutto il padre: ha avuto le sue mancanze nei suoi confronti ma non è stata esclusivamente colpa sua e per questa ragione prima che morisse ha fatto dei passi avanti nei suoi confronti, assolvendolo dalle colpe che aveva avuto nel crescere, da giovanissimo, quel figlio.

Riccardo Fogli, chi è la moglie Karin Trentini/ "Da ragazza mi facevo accompagnare ai suoi concerti"

Fabrizio De André, chi è il padre di Cristiano De André: “La sua stima…”

Fabrizio De André non voleva che suo figlio Cristiano De André seguisse le sue orme. Per questa ragione spingeva affinché facesse l’agricoltore nell’azienda di famiglia, in Sardegna: “Mi faceva senso veder partorire le mucche” ha rivelato Cristiano, che ha deciso così di inseguire il sogno della musica. Il papà, dopo tante pressioni da parte del figlio, lo ha iscritto al Conservatorio di Genova. Nonostante i paragoni inevitabili, Cristiano si è creato la sua carriera e come ha rivelato, la stima del papà è stato il riconoscimento più grande.