Chi è Fabrizio Gifuni, l’attore che ha trionfato nel David di Donatello in due diverse occasioni nel 2014 e nel 2023? La carriera

Nato a Roma ma di origini pugliesi e siciliane, Fabrizio Gifuni è un attore e regista, vincitore in due occasioni del David di Donatello: come miglior attore non protagonista nel 2014 con “Il capitale umano” e come miglior attore protagonista per “Esterno notte” nel 2023. Gifuni ha studiato recitazione all’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico, esordendo a teatro l’anno successivo.

Al cinema, invece, il debutto è arrivato nel 1996 con “La bruttina stagionata” di Anna Di Francisca, mentre successivamente ha collaborato con una compagnia greca girando l’Europa con i suoi spettacoli. Negli anni seguenti, Gifuni ha ideato numerosi spettacoli, realizzando anche il progetto “Gadda e Pasolini, antibiografia di una nazione”, progetto che ha ottenuto numerosi premi e lo ha incoronato nel mondo teatrale.

Nel 2014 Fabrizio Gifuni ha lavorato con Paolo Virzì al film “Il capitale umano”, ottenendo numerosi riconoscimenti: il David di Donatello, come miglior attore non protagonista, ma anche il Nastro d’argento. Un altro David, Fabrizio Gifuni lo ha vinto nel 2023 con “Esterno notte” di Marco Bellocchio, film che racconta il rapimento di Aldo Moro. Sempre con Bellocchio, l’attore ha lavorato nel film “Rapito” l’anno successivo, ottenendo allo stesso modo un grande successo.

Fabrizio Gifuni: “Così scelgo i miei lavori”

Parlando a “Grazia” del suo lavoro diverso tempo fa, Fabrizio Gifuni ha raccontato: “Quando scelgo un lavoro, mi deve piacere la storia, deve appassionarmi il personaggio, la scrittura dev’essere interessante, il regista convincente, i colleghi bravi. Scelgo sempre d’istinto. Leggo sempre tutte le proposte senza pregiudizi”.

Sono tanti, infatti, i ruoli ricoperti in carriera, per i quali Gifuni ha studiato guardando interviste, leggendo, e ancora seguendo film e documentari sui protagonisti che deve interpretare. Una metodologia che negli anni ha portato a tante soddisfazioni nella vita di Gifuni, che ha vinto due David di Donatello e numerosi altri premi come i Nastri d’Argento.