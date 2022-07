Chi è Fabrizio Moro?/ La sua carriera da Pensa al film Ghiaccio

Fabrizio Moro torna a vestire i panni di cantante ai Tim Summer Hits 2022, ma nell’ultimo periodo l’abbiamo visto esibirsi anche nei panni del regista. Si è tornato a parlare del suo film Ghiaccio che è arrivato su Sky Cinema e su Now con il pubblico che ha dimostrato di apprezzare e non poco. Giacomo Ferrara, tra i protagonisti del film, ha espresso il suo parere specificando come alla fine valga sempre la pena combattere per qualcosa, soprattutto per l’amore. Ha specificato: “Senza l’amore non siamo niente. Giorgio all’inizio è un personaggio senza amore e vive una situazione particolare. È solo e non sa quale sia il suo posto nel mondo, lo trova solo grazie all’amore che gli danno gli amici, della madre, di Massimo“. Ora però è il momento di tornare sul palco per cantare e il repertorio di Fabrizio lo conosciamo bene.

Chi è Fabrizio Moro, il suo percorso: da cantante a regista

Fabrizio Moro, nome d’arte di Fabrizio Mobrici, è un cantautore italiano nato a Roma il 9 aprile del 1975. Ormai ha sviluppato una grande carriera, è amato dal pubblico e ha cantato canzoni stupende e indimenticabili. A partire dal suo primo album, uscito nel 1996, ne ha pubblicati successivamente altri dodici. Nel 2018 ha vinto il Festival di Sanremo in coppia con Ermal Meta con la canzone Non mi avete fatto niente, e nel 2007 aveva vinto nella sezione Giovani con il brano Pensa. Ha realizzato durante questi anni nove album in studio, il primo nel 2000, intitolato Fabrizio Moro, a cui seguono: Ognuno ha quel che si merita, Pensa, Domani, Ancora Barabba, L’inizio, Via delle Girandole 10, Pace e Figli di nessuno. Nel 2011 ha prodotto Atlantico Live, un album dal vivo e, infine, ricordiamo anche le sue tre raccolte: Il meglio di Fabrizio Moro – Grandi Successi, nel 2016, Parole rumori e anni nel 2018 e Canzoni d’amore nascoste nel 2020.

