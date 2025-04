Tutto su Francesco, nuovo cavaliere di Uomini e Donne

Tra i nuovi cavalieri del trono over di Uomini e Donne spicca la presenza di Fabrizio, un uomo distinto di cui, però, si sa davvero poco se non che lavora all’aeronautica. Fabrizio Non ha avuto modo di presentarsi ma ha conquistato comunque il centro dello studio per le sue conoscenze. Il cavaliere ha spiegato di essere alla ricerca dell’amore e di non volersi basare esclusivamente sull’aspetto fisico. Dopo quattro uscite con Gloria Nicoletti, così, il cavaliere torna a cercare la donna con cui uscire.

“Fabrizio è un bell’uomo ma dopo quattro volte che l’ho visto, lo trovo molto freddo. Nel parlare ci siamo trovati molto bene, la m’ho trovato freddo negli atteggiamenti. Non c’è stato un bacio, una carezza sul viso, un abbraccio. Lui è venuto a Roma, siamo stati a cena e ci sono stati dei momenti romantici in cui poteva esserci qualcosa ma non è accaduto nulla. L’unico bacio è quello Perugina che mi ha portato”, dice la dama. “Io gli ho chiesto se gli piaccio e lui mi ha risposto di sì. Sei un uomo misterioso“, aggiunge Gloria preferendo chiudere la conoscenza.

Fabrizio accetta senza batter ciglio la scelta di Gloria Nicoletti spiegando, però, di aver provato davvero a conoscerla. Gloria, tuttavia, non cambia idea e desiderando un uomo meno freddo accanto, decide di chiudere. Maria De Filippi, così, chiede alla dama di scegliere un cavaliere con cui ballare. Dopo il rifiuto di un signore che, per rispetto nei confronti di Morena con cui sta uscendo decide di declinare l’invito, Gloria accetta l’invito di Sebastiano, il cavaliere con cui è uscita e con il quale ha chiuso.

Al termine del ballo, Gianni Sperti spiega a Gloria che non avrebbe dovuto accettare l’invito. La dama, così, spiega che durante il ballo, Sebastiano le ha ribadito l’interesse. Al cavaliere, così, viene chiesto di uscire dal programma con Gloria. Lui accetta, ma la dama puntualizza di non avere alcuna intenzione di tornare sui propri passi.

