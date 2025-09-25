Fanny Tardioli, chi è la seconda classificata a Miss Italia 2025 attaccata ingiustamente per le sue origini: il racconto a La Volta Buona.

Ha sfiorato la vittoria a Miss Italia 2025, può certo gioire comunque del secondo posto ma non delle critiche e accuse becere ricevute sui social dopo il concorso di bellezza; Fanny Tardioli si racconta a La Volta Buona nel merito degli insulti scabrosi che fortunatamente non intaccano gli ideali e la consapevolezza maturata nonostante la giovane età. “Cosa mi scrivono? ‘Solite’ cose: ‘dovresti tornare nel tuo Paese’, ‘non rispetti i canoni per partecipare ad un concorso che riguarda l’Italia’…”.

Purtroppo conosciamo bene la brutalità degli haters, di coloro che tramite i social pensano di poter attaccare per la qualunque ignorando le conseguenze che, fin troppo spesso, hanno effetti anche terribili. Fanny Tardioli, seconda a Miss italia 2025, è riuscita a farsi scivolare le critiche e gli insulti beceri ma al contempo ammette il dissapore, il dispiacere: “Prima di Miss Italia 2025 non avevo mai subito episodi di razzismo, ovviamente mi è capitato di vedere situazioni spiacevoli dicendomi grata che non fossero successe a me. Ora come sto? Normalmente, sono sempre cresciuta con la cosa che le opinioni delle persone che non mi conoscono mi scivolano addosso”. Fanny ha poi aggiunto: “Non nego che leggere determinati commenti, soprattutto da persone adulte, mi fa dispiacere molto. Dovrebbero essere coloro che danno insegnamenti…”.

Antonella Elia sbotta a La Volta Buona per gli insulti a Fanny Tardioli: “Il razzismo è follia pura!”

Da annoverare durante il racconto di Fanny Tardioli la reazione furiosa di Antonella Elia, un vero e proprio sfogo più che giusto e legittimato. “Sono senza parole, ma state impazzendo tutti? Ma come si fa, questa cosa del razzismo è follia pura. Vergognatevi, non siete esseri umani; siete una schifezza proprio”. La conduttrice e showgirl è stata da applausi; le sue invettive contro gli odiatori social non possono che essere assolutamente condivisibili: “Il razzismo è una schifezza ignobile, insultare gratuitamente per esprimere la vostra pochezza e nullità. Non siete esseri umani, fate schifo, io impazzisco quando accadono queste cose. Tutto questo è follia!”.