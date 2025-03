Fatima Trotta, chi è l’attrice e conduttrice napoletana: il successo in Made in Sud

A La volta buona, oggi pomeriggio, Caterina Balivo accoglierà nel suo salotto Fatima Trotta che, assieme a Paolo Ruffini, è tra le protagoniste di Sapore di mare – Il Musical, rivisitazione teatrale del celebre film anni ’80 dei fratelli Vanzina. Dal cinema alla televisione, passando per il teatro, la carriera di Fatima Trotta è costellata di importanti successi e ha saputo districare il proprio talento e le proprie abilità artistiche in differenti ambiti.

Luigi De Falco, chi è il marito di Fatima Trotta/ "L'ho sempre visto come un mio carissimo amico, poi..."

Napoletana d’origine e classe 1986, ha debuttato in televisione a metà degli anni 2000 comparendo inizialmente nel programma di Carlo Conti I raccomandati nel 2005; l’anno successivo, poi, ha conquistato la sua prima esperienza da attrice recitando in Un posto al sole d’estate, spin off della popolare soap opera di Rai 3. Ma la vera e propria svolta televisiva arriva nel 2008, quando ottiene la sua prima importante conduzione al timone dello show comico Made in Sud al fianco di Gigi e Ross.

Fatima Trotta, chi è l'attrice napoletana di Made in Sud/ "Odiavo la comicità, poi..."

Fatima Trotta, dalla tv alla recitazione tra cinema e teatro

Fatima Trotta è stata una delle colonne portanti di Made in Sud, avendolo condotto per diverse edizioni tra il 2008 e il 2020 prima su Comedy Central, poi su MTV e infine su Rai 2. Eppure, come rivelò in un’intervista rilasciata a Vieni da me nel 2020, “la comicità mi ha sempre infastidita. Cominciai col teatro drammatico da ragazzina. Ero affascinata dal mondo introspettivo, poi arrivò all’improvviso l’esperienza di Made in Sud“. Un’occasione capitata per caso e colta al volo: «Cominciò tutto da un provino ed è scattata la magia».

Luigi De Falco, chi è il marito di Fatima Trotta/ Innamorati e felici dopo la scintilla a Made in Sud

Fatima Trotta, in carriera, ha anche spesso sperimentato il ruolo di attrice al cinema; nel 2013 è stata diretta da Neri Parenti in Colpi di fortuna, l’anno successivo ha recitato in Andiamo a quel paese di Ficarra e Picone, sino al successo in Matrimonio al Sud di Paolo Costella del 2015, in un cast d’eccezione comprendente anche Massimo Boldi, Biagio Izzo e Paolo Conticini. A teatro, inoltre, è comparsa in diversi spettacoli tra cui La fabbrica dei sogni e Masaniello Revolution.