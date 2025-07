Chi è Fausto Brizzi, il regista nel 2017 accusato di molestie sessuali? Le compagne e poi nel 2020 il matrimonio con la moglie Silvia Salis

Nato a Roma nel 1968, Fausto Brizzi si è diplomato in regia al Centro sperimentale di cinematografia per poi iniziare fin da giovanissimo la sua carriera teatrale, realizzando anche diversi cortometraggi molto apprezzati fin dagli esordi, dedicandosi già dal 1994 a cinema e tv, realizzando le prime sceneggiature per alcuni fil, inizialmente diretti da Neri Parenti. Tanti, infatti, i successi professionali di Fausto Brizzi, che non soltanto ha firmato alcune delle pellicole più popolari e amate, ma ha anche vinto prestigiosi premi, come il Nastro d’argento nel 2007 per il “personaggio dell’anno”.

Nicolas Vaporidis, chi è: il successo e l'addio al cinema/ Due ristoranti a Londra. Felice con Ali Rinaldo

Il nome di Fausto Brizzi è finito però anche nell’occhio del ciclone per alcune accuse di molestie sessuali, sollevate da numerose attrici, molte note e riconoscibili. Il caso è scoppiato dopo un servizio de Le Iene, che ha visto accusare proprio il noto regista. L’inchiesta ha portato la Procura di Roma ad aprire un fascicolo per il quale è stata poi chiesta l’archiviazione perché “il fatto non sussiste”. Il regista stesso ha sempre negato ogni accusa, spiegando di non aver mai avuto alcun rapporto non consensuale: una vicenda che comunque, nonostante l’archiviazione, ha macchiato a lungo la carriera di Brizzi.

Garlasco, Bocellari: "La procura chiese l'assoluzione di Stasi in Cassazione"/ "Basta pressioni mediatiche"

Fausto Brizzi, chi è: dal 2020 al fianco della moglie Silvia Salis

Fausto Brizzi è sposato dal 2020 con Silvia Salis, imprenditrice e politica con un ruolo da vicepresidente nel Comitato Olimpico ma non solo: dal maggio 2025 è infatti anche sindaco di Genova per il centrosinistra. Prima delle nozze con la Salis, il regista è stato legato per quattro anni a Giorgia Wurth e ancora nel 2014 ha sposato Claudia Zanella, attrice conosciuta sul set: con lei ha avuto una figlia, Penelope Nina, nata nel 2016. Le accuse e tutto il caos successivo hanno portato la coppia alla separazione, prima che lui conoscesse Silvia Salis, con la quale ha avuto il suo secondogenito, Eugenio, nato nell’ottobre del 2023.