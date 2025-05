Fausto Leali è tra gli ospiti nella nuova puntata di “Da noi…a ruota libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini che racconta storie di vita quotidiana di persone note al grande pubblico, ma anche comuni. Tutte le storie dei protagonisti sono unite accomunate dall’amore e dalla positività proprio come accade per Fausto Leali, il cantante italiano dalla voce soul che ha fatto sognare milioni di persone con le sue canzoni senza tempo. Da “Deborah” a “Io camminerò” fino alle super hit “Io amo”, “Mi manchi” e “Ti lascerò” in coppia con Anna Oxa, Leali è una colonna della musica leggera italiana. Una carriera di grande successo con milioni di dischi venduti in Italia e nel mondo che per celebrare i suoi 80 anni ha deciso di festeggiare con un concerto-evento al Teatro del Casinò di Sanremo.

Germana Schena, moglie Fausto Leali/ Lei: "Mi sono innamorata dell'uomo che sei: umile, buono e generoso"

Il cantante è tornato nella città ligure che l’ha visto protagonista di 13 Festival di Sanremo tra cui indimenticabile è quello del 1989 che lo vide trionfare con Anna Oxa sulle note di “Ti lascerò”. All’età di 80 anni Fausto Leali non ha alcuna voglia di fermarsi, anzi ha già pronto un nuovo album di inediti.

Caterina, mamma Fausto Leali/ Il ricordo del cantante: "ha sempre creduto in me, mi ha spinto molto"

Fausto Leali, il grande successo da “Mi manchi” al duetto con Anna Oxa

Fausto Leali per celebrare i suoi 80 anni ha pensato bene di incidere un nuovo progetto discografico; un modo per ringraziare i suoi fan e il pubblico che non gli ha mai voltato le spalle. La musica è entrata molto presto nella vita di Leali che a soli 20 anni era nella band de i Novelty con cui ha iniziato la sua carriera. Con la band, il cantante si esibiva in Versilia e ancora oggi ricorda quei momenti con grande gioia: “era un luogo speciale. Il boom economico portava una ventata di allegria e divertimento. Non solo la Bussola, ma anche la Capannina di Franceschi e altri locali erano frequentati dal jet set con gli artisti che arrivavano”.

Fausto Leali, chi è la moglie Germana Schena/ "Ci siamo avvicinati in macchina, ne è nato un matrimonio"

Durante quegli anni diventa grande amico di Enzo Iannacci, ma anche di Rocky Roberts fino all’incontro con Mina avvenuto nella celebre Bussola. “E’ la più grande e completa artista che abbia mai conosciuto” – ha detto il cantante che durante la sua carriera ha duettato anche con Anna Oxa e Luisa Corna. Infine parlando dei brani a cui è più affezionato ha confessato: “è A chi”, avevo 23 anni e il singolo ha venduto nel mondo quattro milioni di copie”.