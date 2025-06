Chi è Fausto Leali? La vita privata del famoso cantante e l'amore per la moglie Germana Schena.

Fausto Leali sarà ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona oggi, mercoledì 25 giugno 2025, dove probabilmente si lascerà sfuggire alcune rivelazioni sulla sua sfera professionale e personale. Sin da piccolo ha manifestano una grande passione per la musica, iniziò infatti a suonare la chitarra quando aveva 10 anni e quattro anni dopo iniziò a far parte dell’orchestra di Max Corradini come chitarrista.

Tantissimi sono i successi che ha conquistato nel corso della sua lunga e stimata carriera come cantante grazie al suo incredibile talento e alla sua particolare voce. Raggiunse un successo pazzesco nel 1967 con il brano ‘A chi’ e approdò molte volte al Festival di Sanremo, aggiudicandosi anche la vittoria nel 1989 duettando con Anna Oxa con il brano ‘Ti lascerò’. Diverse sono state negli anni anche le esperienze televisive, tra queste: Music Farm, Tale e quale show, Ballando con le stelle, Ora o mai più, Il cantante mascherato e il Grande Fratello Vip.

La vita privata di Fausto Leali, il cantante è convolato a nozze tre volte

Fausto Leali ha fatto parlare spesso di sé anche per via della sua sfera personale. Nel 1968 convolò a nozze con Milena Cantù, dal loro amore sono nate due figlie. Dopo la fine del loro matrimonio sposò Claudia Cocomello, anche con lei ha avuto due figli ma col tempo è arrivato l’addio. Nel 2014 il noto cantante si è sposato per la terza volta con la sua attuale moglie, Germana Schena, cantante più giovane di lui di trent’anni.

Il cantante ha conosciuto Germana Schena nel 2001 quando approdò nella sua band come corista, per molti anni sono stati solo amici ma all’improvviso è scoppiato l’amore tra loro. In più occasioni Fausto Leali ha ammesso di non essere mai stato fedele dal punto di vista sentimentale, a detta sua le occasioni erano troppe e lui era debole. Ha però rivelato di essere cambiato quando ha incontrato la sua attuale moglie, per amore di Germana infatti è diventato un compagno fedele.

