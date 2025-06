CHI È FAUSTO PINNA? LA SCOPERTA DEL TUMORE AI POLMONI: “FUMAVA TANTO E…”

Chi è Fausto Pinna, compagno morto di Iva Zanicchi, e cosa sappiamo della loro lunga storia d’amore e di un legame che continua ancora adesso attraverso il suo ricordo? Questa sera, nel corso dell’appuntamento con “Tim Summer Hits” su Rai 1, nella scaletta di ospiti che proporrà lo show in musica di Carlo Conti e Andrea Delogu ci sarà infatti anche l’85enne ‘Aquila di Ligonchio’, on stage assieme alla coppia di dj e produttori Vinny & A-Clark per proporre il loro featuring nuovo di zecca e dal titolo “Dolce far niente”. Qui, tuttavia, vogliamo accendere i riflettori sulla sua relazione e anche la scomparsa della dolce metà dell’artista, venuto a mancare nel 2024 e con cui aveva deciso di non convolare a nozze (spiegheremo più avanti perché): scopriamo dunque chi è Fausto Pinna, compagno di Iva Zanicchi.

Per raccontare chi è Fausto Pinna, l’amore di Iva Zanicchi venuto a mancare venuto a mancare quasi dodici mesi fa, all’età di 74 anni, al termine di una lunga malattia, dobbiamo accennare prima brevemente alla vita sentimentale della cantautrice oltre che conduttrice televisiva ed ex politica emiliana. Come sappiamo, la diretta interessata era stata sposata con Antonio Ansoldi (1934-2020) per quasi 18 anni, dal 1967 al 1985 e durante questa relazione era diventata madre di Michela che, a sua volta, l’ha resa due volte nonna. Dopo la separazione dall’uomo era entrato nella sua vita Fausto Pinna, produttore musicale e praticamente la sua ‘ombra’ da metà degli Anni Ottanta fino alla morte, sopravvenuta a causa di un tumore contro cui il compagno della Zanicchi lottava da tempo.

IVA ZANICCHI RICORDA IL COMPAGNO: “MAI UN LITIGIO CON LUI PERCHE’…”

Scoprendo chi è Fausto Pinna, compagno di Iva Zanicchi, possiamo raccontare qualcosa di lui attraverso una commovente intervista che la cantautrice ha concesso dopo aver parlato pubblicamente della sua malattia, e un’altra in cui invece, più di recente, ha ammesso la difficoltà a superare questo lutto e quanto l’uomo le manchi. “Il mio compagno Fausto ha un tumore . Fumava 90 sigarette al giorno e gli avevano dato due mesi di vita. Ma lui è forte come una quercia e sta lottando” aveva spiegato nel 2023, quasi un anno prima della sua morte, ammettendo che la loro battaglia era dura. “Il nostro è stato un amore molto grande. Forse troppo”, così aveva spiegato tempo fa la Zanicchi il dolore che provava, aggiungendo che forse la forza di quel sentimento le faceva sentire adesso un “vuoto incolmabile” e che solo la musica l’ha aiutata a superare.

Ma come si era conosciuta la coppia e qual stato il motivo per cui Iva Zanicchi aveva deciso di non salire per una seconda volta all’altare. Nel nostro racconto su chi è Fausto Pinna possiamo affermare, attraverso le parole dei due protagonisti, che è stato un “amore maturo, nato a poco a poco, che si era sempre più approfondito. In tanti anni, mai uno screzio, mai un litigio”: e questo è notevole dato che la coppia di fatto non ha condiviso solo un tetto ma anche lo stesso lavoro. E allora come mai i due avevano scelto di non sposarsi? “Non è più il tempo di sposarmi, anche se credo nel sacramento del matrimonio” aveva confessato tempo fa la Zanicchi, spiegando che le uniche nozze celebrate in chiesa con Ansoldi le erano bastate, e non aggiungendo altro sull’argomento e nemmeno sul motivo che li ha portati a decidere di non avere altri figli.