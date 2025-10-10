Tutto su Federica C., la dama del trono over di Uomini e Donne che sta uscendo con Guido Ricci.

Tanti, nuovi arrivi nel parterre del trono over di Uomini e Donne e tra le dame spicca la presenza di Federica C. che, nella puntata di Uomini e Donne del 10 ottobre 2025, viene chiamata al centro dello studio da Maria De Filippi. Molto bella ed elegante, Federica C. sfoggia dei lunghi capelli scuri e mossi e un fisico snello e longilinea. Una bellezza che non passa inosservata quella della dama che ha colpito anche i cavalieri del parterre del trono over.

Di Federica C., tuttavia, non ci sono informazioni. Per quanto riguarda l’età, dovrebbe avere intorno ai 40 anni ma non si sa nulla del suo passato sentimentale. Non si sa, infatti, se abbia un matrimonio alle spalle e se abbia figli così come non si hanno notizie sulla sua professione.

Federica C. e il rapporto con Guido Ricci a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 10 ottobre 2025, Federica C. raggiunge il centro dello studio per confrontarsi con Guido Ricci. Il cavaliere, chiusa la relazione con Gloria Nicoletti, ha deciso di voltare pagina cominciando a conoscere Federica con cui, racconta, ci sono stati tanti baci durante il loro appuntamento.

Federica, tuttavia, pur ammettendo i baci, non corre e quando Maria De Filippi le chiede se si fida di lui, spiega di non potersi sbilanciare dal momento che la conoscenza è appena iniziata. La dama, tuttavia, sceglie di non basarsi sul passato ma di conoscere Guido e affidarsi alle proprie sensazioni per farsi un’idea.