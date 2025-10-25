Chi è Federica Calemme, ex concorrente del Grande Fratello e di Miss Italia: il marito, i genitori, che lavoro fa, l'infanzia difficile e la nonna

Il pubblico ha imparato a conoscerla durante la sua avventura di qualche anno fa al Grande Fratello Vip, ma la carriera televisiva di Federica Calemme è iniziata tempo prima. 28enne originaria di Castelnuovo di Napoli, Federica si è fatta notare in vari programmi celebri, a partire da Miss Italia nel 2017, competizione che l’ha vista conquistare la fascia di Miss TV Sorrisi e Canzoni. Ha quindi partecipato a programmi come L’Eredità, al fianco di Flavio Insinna, Stasera tutto è possibile condotto da Stefano De Martino, e anche Ciao Darwin.

Il vero trampolino di lancio è però arrivato con la partecipazione al Grande Fratello Vip, nel 2022, dove non ha solo trovato popolarità e amici, ma soprattutto l’amore. Nella Casa ha conosciuto Gianmaria Antinolfi che è poi diventato suo marito.

Chi è Federica Calemme: l’infanzia complicata e la morte della nonna

Federica Calemme è un volto del mondo dello spettacolo con un passato non sempre facile. La modella ha ammesso di aver sofferto durante l’infanzia, perché molti compagni di scuola la prendevano in giro per il colore della sua pelle, dicendole che era stata adottata. Cosa che lei stessa è arrivata a pensare, tanto da chiederlo apertamente ai suoi genitori. Suo padre, l’ex calciatore Salvatore Calemme, ha raccontato di persona quei momenti: “Federica ha ereditato da me la carnagione scura e quando andava in giro con sua madre, che è bionda, capitava che la gente chiedesse se era stata adottata – ha raccontato l’uomo, come riportato da Cosmopolitan – Non fu facile convincerla che era in tutto e per tutto nostra figlia”, ha poi aggiunto.

Nel 2022, Federica Calemme ha subito un grave lutto. La sua nonna materna, alla quale era legatissima, è venuta a mancare e lei le ha dedicato parole toccanti: “I nonni dovrebbero essere immortali, e non c’è frase più vera di questa!“.