Federica è una nuova dama del parterre del trono over di Uomini e Donne che ha cominciato il percorso uscendo con Alessio Pili Stella.

Tanti nuovi arrivi nel parterre del trono over in questa inizio della nuova stagione di Uomini e Donne. Nel parterre femminile, oltre ai ritorni di tante dame come Agnese De Pasquale, Gloria Nicoletti, Gemma Galgani, Cinzia Paolini e Rosanna Siino, ci sono diverse dame che hanno deciso di partecipare al dating show di canale 5 per la prima volta. Tra le nuove dame spicca la presenza di Federica, una nuova e giovane dama che si presenta al pubblico nella puntata in onda oggi, martedì 30 settembre 2025.

Capelli lunghi e castani, fisico asciutto e snello e un look elegante ma alla moda. Si presenta così Federica accomodandosi al centro dello studio. La dama, però, non è da sola: al suo fianco siede anche Rosanna mentre di fronte a lei ci sono Alessio Pili Stella con cui è uscita e Federico Mastorstefano.

Non si sa se Federica abbia alle spalle un matrimonio finito, se abbia figli e da quanto tempo sia single ma la sua presenza nel parterre femminile del trono over di Uomini e Donne ha colpito immediatamente Alessio Pili Stella che, non avendo trovato l’amore fuori dal programma, è tornato in trasmissione per provare a cercare la donna della sua vita.

Alessio, così, ha deciso di uscire con Federica ma nessun coinvolgimento particolare al punto che, non solo non c’è nessuna esclusiva, ma il cavaliere annuncia di voler uscire anche con un’altra dama e lo stesso fa Federica. Sia Alessio che la dama, dunque, sono pronti a conoscere altre persone senza sbilanciarsi su quello che è stato il loro, primo appuntamento.