Tutto su Federica, dama del trono over di Uomini e Donne che ha conquistato le attenzioni di Alessio Pili Stella.

Il parterre femminile del trono over di Uomini e Donne è sempre più numeroso e le nuove dame sono sempre più giovani e belle. Tra le ultime dame arrivate in trasmissione c’è Federica, una ragazza dai lunghi capelli e dal fisico in perfetta forma che, sin dal suo arrivo, ha conquistato le attenzioni del parterre maschile. Il trono over continua a conquistare sempre più consensi tra i fan del dating show di canale 5 che amano seguire le vicende sentimentali dei vari protagonisti.

Dopo aver seguito ogni passo della storia di Agnese De Pasquale e Roberto Priolo che hanno lasciato insieme la trasmissione, il pubblico è pronto a seguire anche le vicende di Federica che, seppur sia appena arrivata, si è già fatta notare nonostante, su di lei, ci siano davvero pochissime informazioni personali se non che abbia un’età tra i 30 e i 40 anni.

Federica tra Alessio Pili Stella e Gianmaria a Uomini e Donne

Di Federica, non si sa cosa faccia nella vita e quale sia il suo passato sentimentale. Quel che è certo è che la nuova dama del trono over di Uomini e Donne è single e ha scelto di partecipare al programma di Maria De Filippi per cercare l’amore sperando di poter avere un finale da favola come quello che, prima di lei, hanno avuto altre protagoniste.

Nella puntata di Uomini e Donne del 4 dicembre 2025, al centro dello studio, si accomoda proprio Federica al cui fianco si siede anche Jone. Di fronte alle due dame, invece, si siedono Alessio Pili Stella, volto storico della trasmissione e Gianmaria, nuovo cavaliere del parterre. Alessio, in particolare, per il momento, sceglie di continuare sia con Federica che con Jone.

