Federica Gentile come spesso accade torna su Rai Uno oggi nella nuova puntata de La Volta Buona. Nata il 18 marzo 1969 a Roma è riuscita a conquistare un successo notevole nel corso della sua carriera grazie al suo talento come conduttrice, sia radiofonica che televisiva. Era giovanissima quando ha iniziato a lavorare per alcune radio locali e dopo essersi laureata all’Università La Sapienza di Roma in Scienze e Tecnologie della Comunicazione ha ottenuto un master alla University of California di Los Angeles.

Valerio Masella, chi è il personal trainer di Papa Leone XIV/ "Non sapevo chi fosse. L'ho scoperto in tv"

Alla fine degli anni ’80 è approdata in Rai, dove ha condotto diversi programmi televisivi e radiofonici. Nel 2014 Federica Gentile ha iniziato a lavorare anche su RTL 102.5, anche al fianco di Maurizio Costanzo e Pierluigi Diaco nella trasmissione ‘Radio Costanzo Show’ e da molti anni Federica Gentile ricopre anche il ruolo di direttrice artistica a Radio Zeta.

Pierina Paganelli, appunti di Valeria Bartolucci con "istruzioni" per Louis Dassilva/ Un taccuino in casa...

Federica Gentile: l’addio in radio, la vita privata e le voci sulla malattia

Da qualche mese la nota conduttrice ha deciso di lascare la radio per dedicarsi solo alla televisione. Ad oggi conduce un programma su Rai Due insieme a Gabriele Vagnato, in onda ogni sabato alle 14, intitolato ‘Playlist – Tutto è musica’. Cura anche delle rubriche in note trasmissioni come La Volta Buona e Uno Mattina in Famiglia.

Qualche tempo fa è finita al centro dell’attenzione a causa di alcune voci sulla sua salute. Circolavano infatti alcuni rumors relativi ad una presunta malattia, sembra però che fossero solo delle fake news. Per quanto riguarda invece la sua sfera personale Federica Gentile è sempre stata molto riservata, infatti non parla praticamente mai del suo privato. Sappiamo però che in passato è stata sposata con il giornalista Domenico Iannacone e dal loro amore è nata la figlia Nicole.

Chi è Anna Vagli, nota criminologa forense/ La carriera e gli attacchi dei colleghi: "Volevano scoraggiarmi"