Chi è Federica Laviosa ex moglie di Piero Chiambretti/ Battaglia legale “Vuole vendetta ci rimette la figlia”

Federica Laviosa è la ex moglie di Piero Chiambretti, la coppia ormai da anni separata ha una figlia di 11 anni di nome Margherita. Nonostante la relazione sia finita di comune accordo, dopo alti e bassi e litigi frequenti, i due sono ancora protagonisti di una vicenda giudiziaria che li vede impegnati in una battaglia legale, a causa dell’assegno di mantenimento per la bambina. Recentemente infatti, Laviosa è tornata ad accusare l’ex moglie, affermando in varie occasioni che starebbe agendo per rabbia e per vendetta, dopo aver chiesto ai suoi legali di dimezzare la cifra mensile erogata per le spese della figlia.

Inoltre, la donna ha anche rivelato pubblicamente che il conduttore non mostrerebbe molto interesse nei confronti della figlia Margherita, e questo sarebbe dimostrato, soprattutto dal fatto che spesso Chiambretti inventerebbe scuse di lavoro, proprio poco prima dei rari incontri programmati tra padre e figlia dopo la separazione. Come aveva affermato in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera: “Vede la bambina due volte al mese, quando non annulla l’impegno per problemi di lavoro. E quando io e mia figlia stavamo ancora a La Spezia, mandava a prenderla l’autista con la baby sitter. Non mi faccia parlare“.

Piero Chiambretti e l’ex moglie Federica Laviosa: le accuse e la battaglia legale per il mantenimento della figlia Margherita

La vicenda giudiziaria tra Piero Chiambretti e l’ex moglie Federica Laviosa ha come principale oggetto il mantenimento mensile per la figlia Margherita. Il conduttore infatti a febbraio 2024 aveva vinto il ricorso nel quale chiedeva di tagliare l’importo da 3mila a 1500 euro. Per questo motivo sarebbero scattate furiose dichiarazioni ed accuse da parte di Laviosa che ha affermato chiaramente che si tratta di una vendetta per il fatto che recentemente lei avrebbe trovato un nuovo fidanzato.

A quanto pare però le motivazioni di Chiambretti in merito alla richiesta sull’assegno, sarebbero state accolte, perchè la Corte aveva ritenuto verosimili le dichiarazioni che parlavano di uno sfruttamento economico della somma a fini personali da parte della donna più che per le sole necessità della bambina perchè una cifra così elevata sarebbe eccessiva. Per questo l’ex maglie Federica Laviosa ha già dichiarato di voler continuare nella battaglia, ricorrendo ad un nuovo appello, e affermando alla stampa: “Sono delusa e arrabbiata, vuole farmela pagare ma ci rimette solo la bambina. Andremo in Cassazione, anche se ci vorranno anni“.











