Federica Nargi, modella e velina di Striscia la Notizia per quattro anni, ha cominciato il suo percorso in tv provenendo dal basso. Come ha avuto modo di raccontare a “Verissimo” qualche tempo fa, ha rivelato: “Vengo da Torbella Monaca, un quartiere difficile. Non me ne sono mai vergognata ma all’inizio nel mondo patinato della tv sembrava che il quartiere potesse definire chi sono. Con il tempo ho capito invece che devo semplicemente essere me stessa, non vergognandomi delle mie origini. Su quelle radici ho costruito me stessa“.

Secondo Federica Nargi, “non c’entra da dove arrivi, se hai un obiettivo e un sogno, lo puoi raggiungere. Nessuno ti regala niente, a me nessuno ha regalato nulla. Sono contenta e fiera del percorso che ho fatto”. La showgirl, che ha cominciato il suo percorso nel mondo della televisione con Miss Italia, alla quale ha preso parte a 17 anni, ha costruito con fatica tutta la sua carriera. A lanciarla nel mondo della tv è stato il programma di Canale 5 “Veline” e a seguire Striscia la Notizia, alla quale ha preso parte per anni insieme a Costanza Caracciolo.

Federica Nargi, chi è: “Sono una perfezionista”

Parlando del suo percorso nel mondo dello spettacolo, Federica Nargi a Verissimo ha raccontato l’esperienza di Striscia la Notizia: “Per me è stata una grandissima scuola. Da lì sono nate poi tante altre cose. Io ci ho messo sempre il massimo impegno in tutto, sono una perfezionista”. E, in effetti, anche nell’ultima esperienza di Ballando con le Stelle, Federica ha dimostrato di essere davvero una grande professionista, in grado di impegnarsi al massimo in ogni avventura: lo dimostra il terzo posto, che per tanti sarebbe dovuto essere ancor più alto. Dopo l’esperienza a Ballando, Federica si è concessa una vacanze alle Maldive con la sua famiglia, accompagnata dal compagno e dalle sue amate bambine.