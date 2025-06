Federica Peluffo, chi è la conduttrice: il toccante racconto della maternità da single, la malattia e l’addio dell’ex compagno per la gravidanza.

Dalla danza alla tv, la carriera di Federica Peluffo è carica di esperienze, di soddisfazioni; emblematico il suo percorso in termini di duttilità ma soprattutto di trasformismo, capace di adattarsi a molteplici esperienze e sempre con professionalità ed empatia. Forse, i valori che le riconoscono gli appassionati e ciò che la rende tra le conduttrici più amate sono forse frutto di un percorso di vita decisamente difficile.

I momenti tesi, in bilico, una volta superati fortificano; Federica Peluffo ha vissuto una maternità da single riuscendo però con grande forza a superare gli eventi e la delusione ricevuta dall’ex compagno che ai tempi pensava fosse l’amore della sua vita.

In una recente intervista rilasciata a Storie di donne al bivio di Monica Setta, Federica Peluffo ha raccontato con grande coraggio e anche orgoglio la sua storia personale. “Per me era un grande amore, lui è stato bravo a farmi credere che anche per lui fosse così

. Non mi definisco sciocca per averci creduto, era così forte il mio amore che in un certo senso compensavo il suo atteggiamento… Quando scopro di essere incinta ero in trasferta a Napoli per lavoro, non avevo il coraggio di fare il test”. Parlava così la conduttrice di quell’uomo che pensava fosse l’esatta sua metà, l’ex compagno con il quale avrebbe voluto costruire una famiglia ma che in realtà si è poi rivelato agli antipodi delle sue speranze. “Io ero molto felice quando ho scoperto di essere incinta, era un coronamento; lui è sbiancato quando gliel’ho detto e mi ha rivelato che la sua vita era più complessa di quella che mi aveva descritto e che non poteva assumersi la responsabilità”.

Federica Peluffo: “Pensai all’aborto, ma non ho avuto il coraggio. Il rapporto tra mia figlia Gioia e il papà…”

Conto tutto e tutti, anche contro se stessa per un attimo, Federica Peluffo ha portato avanti da sola quella gravidanza vivendo un’esperienza decisamente difficile di maternità da single. “Mi vergogno a dirlo, avevo già prenotato per l’interruzione di gravidanza, ma non ho avuto il coraggio di farlo…”, ha raccontato sempre nel programma di Monica Setta aggiungendo di come proprio per la gravidanza che poi ha portato alla nascita di sua figlia Gioia abbia vissuto un ulteriore calvario: la malattia. “E’ subentrata la sindrome di hellp durante la rottura delle acque, non sapevo nemmeno se me la sarei goduta mia figlia perchè nel 90% dei casi per questa malattia c’è la morte…”.

Fortunatamente tutto è andato nel verso giusto, grazie all’aiuto delle persone care, i suoi genitori e anche il contesto di lavoro. Federica Peluffo ha tentato anche un riavvicinamento con l’ex compagno che la lasciò una volta saputo della gravidanza, ma non per lei bensì per sua figlia Gioia. “Lui non si è fatto sentire mai durante la gravidanza, è sparito, da quel giorno non l’ho più sentito tranne quando ho tentato di fargli avere un rapporto con mia figlia Gioia. All’inizio sembrava propenso, l’ha vista una sola volta e poi è sparito di nuovo… Sono andata dritta per la mia strada”.