Tutto su Federica R., nuova dama del trono over di Uomini e Donne che sta uscendo sia con Francesco S. che con Alessio Pili Stella.

Tra le nuove dame del trono over di Uomini e Donne spunta anche Federica R. che sta uscendo con Francesco S. che, nella scorsa puntata del dating show di canale 5 ha avuto una discussione con Gloria Nicoletti con cui la conoscenza è giunta al termine. “A me non piace come ti comporti con me. Se abbiamo un problema, devi dirmelo. Se non parli e ti mostri innamorata e poi arrivi qua e parli, a me non piace”, dice Francesco che poi si concentra sulla conoscenza con Federica, una bellissima donna elegante e raffinata di cui, però, non si conosce ancora l’età, il passato sentimentale e la professione.

“E’ andata bene anche perché era il primo appuntamento. Lui è molto impetuoso anche nell’esprimere la propria passione. C’è stato un bacio della buonanotte”, dice la dama. “Ci sono stati 5 o 6 baci della buonanotte”, puntualizza Francesco. “Visto che non c’è niente di male se due persone che si piacciono si baciano, ci fate capire se c’è stato questo bacio?”, interviene Gianni Sperti. “Ci siamo staccati subito”, puntualizza ancora la dama.

Federica R. tra Francesco S. e Alessio Pili Stella a Uomini e Donne

Durante il confronto tra Federica e Francesco si intromette anche Alessio Pili Stella. “Il bacio nostro è stato un bacio approfondito?”, chiede Alessio Pili Stella. “Il nostro è stato un bacio molto più lungo“, risponde la dama. “E con Federico c’è stato un bacio approfondito?”, chiede ancora Alessio. “Assolutamente no”, risponde ancora Federica R che sta conoscendo sia Alessio che Francesco S. anche se, potendo scegliere, uscirebbe con Alessio il quale, tuttavia, ammette di aver fatto dei passi indietro non condividendo alcuni atteggiamenti della dama.

Federica spiega così di essere titubante nei confronti di Francesco a causa del suo passato sentimentale: il cavaliere, infatti, ha spiegato di non aver mai avuto relazioni che sono durate un anno.